AEW Collision: Los Death Riders derrotaron a Shane Taylor Promotions

Lee Moriarty, Carlie Bravo y Shawn Dean, miembros de Shane Taylor Promotions, se enfrentaron a los Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli y PAC), esto después de que Shane Taylor (quien acababa de destrozar a Alan Angels) declarara que ahora ellos serán la facción más violenta en AEW.

► Momentos clave

Lee Moriarty, Campeón de Lucha Pura ROH, empezó la lucha intercambiando buenas llaves con Jon Moxley, pero al empezar a dominar éste, fue llevado a la esquina, donde The Infantry le dio una golpiza.

Claudio Castagnoli pudo dominar a Carlie Bravo, pero después de un corte comercial, los villanos pudieron atrapar a PAC, dándole una golpiza.

Shawn Dean y Carlie Bravo se combinaron para poner en aprietos a PAC, quien recibió un lariat volador. Moxley tuvo que invadir la esquina contraria por fuera, pero lo recibieron a golpes.

Por fin, PAC relevó con Castagnoli, quien atacó a ambos miembros de The Infantry con una serie de uppercuts europeos. Azotó a Carlie Brazo con un látigo desde las alturas y luego le aplicó volantín a Shawn Dean.

Moxley salió en tope suicida sobre Moriarty. Shane Taylor distrajo al réferi, permitiendo que Trish Adora derribara a PAC cuando se iba a lanzar desde las cuerdas. Wheeler Yuta salió en tope sobre Taylor.

Marina Shafir entró al ring y le impactó la bota en Trish Adora y a Christyan XO… Una vez que los Death Riders tomaron el control, PAC pudo rendir a Bravo con el Brutalizer.