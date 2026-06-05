WWE SMACKDOWN 5 DE JUNIO 2026 .— Los torneos King y Queen of the Ring 2026 comenzaron el lunes en Torino. Oba Femi avanzó tras derrotar a Penta, Carmelo Hayes y Solo Sikoa. Por su parte, Iyo Sky venció a Giulia, Roxanne Pérez y Lash Legend. Mientras tanto, Roman Reigns ordenó a Jey Uso que ganara el King of the Ring para ir por el Campeonato Indisputable que posee Cody Rhodes y así The Bloodline vuelva a ser el grupo más poderoso de WWE, lo cual no está lejos de serlo, pues Jacob Fatu reconoció finalmente a Reigns como su Jefe Tribal. Este viernes continuarán ambos torneos en SmackDown. La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Unipol Arena en Casalecchio di Reno, Bologna, Italia.

WWE SmackDown 5 de junio 2026

La cobertura en vivo inicia a las 12:00 pm, hora del centro

► Gunther apareció para abrir el programa, pidiendo justicia por lo sucedido en Clash in Italy.

► Dijo que puso su pie debajo de la cuerda en el toque de espaldas para romper la cuenta, pero el réferi no lo vio.

► Dado que Gunther dijo que no iba a dejar que el programa transcurriera de manera normal hasta tener una respuesta, apareció Cody Rhodes firmando autógrafos.

► Cody dijo que Gunther tenía razón. «Tu pie estaba debajo de las cuerdas, pero tu eres un profesional de años, ¿nunca has tenido un final controversial? ¿Por qué andas por ahí rompiendo cosas y gritándole a todos?».

► Dijo entonces que le daba una revancha hoy mismo en este momento. Sin embargo, en eso llegó Sami Zayn.

► Sami Zayn no fue abucheado como en Estados Unidos. Fue aplaudido. «Grazie», dijo Sami Zayn. «Es la clase de respeto que estaba buscando, fans de Italia. Y lo aprecio»

► Zayn dijo que Cody y Gunther están ignorando el hecho de que ambos se equivocaron con él, se equivocaron. Gunther le respondió que no es asunto suyo y que se fuera.

► «Es verdad, Gunther. No sé mucho sobre el campeonato mundial, pero sí sé sobre vencerte a ti por un campeonato», dijo Zayn.

► Cody le reclamó por no ayudarlo hace dos semanas, pero también le dijo que se fuera. «Estoy un poco ocupado».

► «Quizá necesites darte cuenta de que la amenaza más grande para tu reinado te está viendo a los ojos. Dijiste que ibas a vencer a Gunther y darme una lección. ¿Cuándo me la darás?».

► Gunther atacó a ambos. Esta vez Zayn sí ayudó a Cody.

► Al final, Cody le ofreció la mano a Zayn, pero éste la rechazó.

1 – TORNEO QUEEN OF THE RING: Bayley vs. Raquel Rodríguez vs. Jacy Jayne vs. Kiana James Raquel Rodríguez era la rival a vencer. Apenas empezó la lucha, mandó por los aires a todas sus rivales, que tuvieron que unirse momentáneamente para hacerla a un lado.

El encuentro fue muy dinámico; no había un momento de descanso. Durante el corte comercial, Kiana James y Jacy Jayne lograron, con ayuda de Bayley, arrojar a Rodríguez a las escaleras metálicas. Luego Jayne se lanzó en vuelo suicida sobre sus efímeras aliadas.

Con rompecuellos, Jayne casi termina con Bayley. Luego le recetó una serie de patadas en el esquinero. Sentón de Jayne sobre Bayley antes de buscar otro toque de espaldas.

Jayne impactó un codazo con embestida. Parecía que Jayne tenía la lucha ganada, pero Rodríguez volvió al ring, y en poco tiempo conectó codazo desde las cuerdas sobre Bayley y James.

Rodríguez subió a Bayley al esquinero. Jayne hizo a un lado a Rodríguez y bajó a Bayley con Frankensteiner. Rodríguez arrojó en powerbomb a Bayley sobre Jayne y luego a sus dos rivales les aplicó chokeslam. Kiana James entró contra Rodríguez, pero también se vio en problemas. Jayne aplicó candado a Rodríguez, pero no duró mucho. Bayley regresó para embestir a Rodríguez.

Rana con powerbomb de Bayley a Jayne para dos segundos. Bayley logró un codazo sobre Jayne, pero James rompió la cuenta.

Jayne aplicó Codebreaker a Bayley y luego le cayó en moonsault a quemarropa. Jayne atacó a Giulia en ringside, pero la japonesa se vengó. James creyó que Giulia le había quitado las piernas de las cuerdas en un toque de espaldas a Bayley, así que discutieron.

Todas entraron para golpearse, y fue Rodríguez la que terminó la lucha con su remate para James. GANADORA: Raquel Rodriguez con Texana Bomb para Kiana James Calificación ★★½ Calidad 6.5 Narrativa 5.0 Intensidad 6.0 ✅ Lo mejor La lucha fue muy dinámica. ❌ Lo peor Muchos cortes comerciales.

► Después de la lucha, Kiana James le reclamó a Giulia, y la insultó tanto, que Giulia se le fue encima a golpes.

► Sami Zayn volvió a contarle sus problemas al catatónico Johnny Gargano, a quien llevan hasta Italia para esto.

► Nick Aldis no quiere que Zayn se meta en los asuntos de Cody y Gunther y tampoco tiene tiempo para atenderlo, pues en estos momentos tiene una junta con Chad Gable.

2 – Talla Tonga vs. Royce Keys Duelo de pesos súper completos. A pesar de su musculatura, Royce Keys no pudo levantar para costalazo a Talla Tonga, así que tuvo que seguir la lucha con golpes y patadas, aunque el grandulón fue el que sacó la mejor parte.

Keys logró sacar del ring a Tonga con un par de lariats, así que Tonga se tomó un descanso al lado de Solo Sikoa y Tama Tonga.

Keys fue por el gigante, pero éste lo levantó y lo arrojó sobre la mesa de comentaristas italianos. Durante el corte comercial, Tonga siguió castigando a su rival mientras los fans entonaban diversos cánticos estilo futbolero. Nuevamente Keys se impulsó para conectar lariats. Evitó un chokeslam, y por tercera vez no pudo ejecutar un costalazo.

En un nuevo juego de cuerdas, Keys pudo derribar a Tonga de un empujón y luego pudo por fin levantarlo, azotándol con powerslam.

Tama Tonga intervino, pero fue golpeado por Keys abajo del ring. Al regresar, Talla Tonga lo recibió con bota en la cara y luego lo fulminó con su remate. GANADOR: Talla Tonga con chokeslam. Calificación ★½ Calidad 2.5 Narrativa 1.0 Intensidad 7.0 ✅ Lo mejor No fue buena lucha, pero tuvo su encanto. ❌ Lo peor Fueron más divertidos los fans.

► Después de la lucha, los MFTs atacaron a Keys. Al rescate llegó R-Truth, pero no le fue bien. Tuvo que venir Damian Priest a llevarse a Truth.

► En backstage, los War Raiders sugirieron que podían tener una lucha contra Priest y R-Truth para unificar los títulos de parejas WWE y AAA.

► Al ring llegó la Campeona WWE, Rhea Ripley.

► Ripley dijo que tuvo una inesperada ayuda en su lucha titular ante Jade Cargill: Charlotte Flair, quien apareció en el acto.

► Sin embargo, Flair no llegó en plan tan amigable: «Tan divertido como ha sido estar a tu lado, en SummerSlam quiero luchar contra ti, porque tienes algo que yo quiero».

► Tiffany Stratton, la Campeona de los Estados Unidos, llegó de pronto. «Tengo este título y luzco bien con él, pero quiero este que tienes», le dijo a Rhea.

► Jade Cargill, Michin y B-Fab interrumpieron. Cargill amenazó a las tres y dijo que recuperará lo que es suyo.

► Nick Aldis llegó para poner orden. Dado que Rhea Ripley no puede competir pidió que se calmaran. Charlotte sugirió que ella podía hacer equipo con Tiffany para enfrentar a Cargill y a alguna de sus muchachas.

3 – Charlotte Flair y Tiffany Stratton vs. Jade Cargill y Michin Tanto Charlotte Flair como Tiffany Stratton querían enfrentar a Jade Cargill, pero ésta no entraba, así que las rubias se robaban el relevo una a otra para estar sobre el ring, y estuvieron literalmente destrozando a Michin.

Gracias a que B-Fab intervino, Michin pudo proyectarse en tope suicida sobre Flair, así que pudo tomar el control, llevándola a su esquina, donde Cargill por fin tomó el relevo, entrando a golpear a Charlotte. Con un súplex vertical buscó el toque de espaldas.

Michin volvió a entrar para continuar el castigo sobre Flair. Ésta se defendió con back suplex. Después de un largo rato, pudo relevar con Stratton, quien entró para darle una tunda a Michin. Desde las cuerdas impactó Swanton Bomb sobre la coreana. Cargill entró mientras Charlotte se encargaba de Michin. Ligerbomb de Cargill para Stratton.

Abajo del ring, B-Fab atacó a Flair… Cargill estuvo a punto de aplicarle Jaded a Stratton, quien se defendió y azotó a Cargill y subió a las cuerdas para su moonsault. Cargill se levantó a tiempo y la terminó con su remate.. GANADORAS: Jade Cargill y Michin con Jaded de Cargill a Tiffany Stratton Calificación ★★ Calidad 4.1 Narrativa 5.3 Intensidad 4.7 ✅ Lo mejor Fue básicamente Michin contra dos, y Michin se vio mejor. ❌ Lo peor Con esta lucha, ni Charlotte Flair ni Tiffany Stratton parecen ser dignas retadoras.

4- Carmelo Hayes vs. Ricky Saints Ricky Saints no dejó ni que Carmelo Hayes se quitara la chamarra, pues lo atacó de inmediato, pero Hayes le dio la vuelta y casi termina la lucha de manera prematura con una plancha desde las cuerdas.

Saints aguantó dos vuelos suicidas de Hayes, quien luego lo azotó en la barrera de protección mientras los fans coreaban varias cosas.

Por fin Saints pudo conectar un lariat, y a partir de ese momento, se puso en modo rudo castigando de manera sistemática a su odiado rival.

Tras un Bulldog, Saints buscó el toque de espaldas, pero no prosperó. Hayes intentó DDT, pero Saints se lo llevó en Northern Lights Suplex. Casi de inmediato, Hayes pudo aplicar el DDT. Hayes se llevó a Saints en Mística terminada con el azotón. Ambos intercambiaron amarres para espaldas. Tornado DDT por parte de Saints. Code Breaker de Hayes. Quiso terminar con lance aéreo, pero Saints lo mandó hacia fuera del encordado, a donde regresó muy debilitado. Finalmente, Saints logró el toque de espaldas. Jaló la malla de Hayes, y supuestamente eso la haría una victoria ilegal, pero se vio como tal. GANADOR: Ricky Saints con rana invertida Calificación ★★ Calidad 5.2 Narrativa 3.0 Intensidad 6.0 ✅ Lo mejor Carmelo Hayes es de lo mejor que hay en SmackDown. ❌ Lo peor Ricky Saints ha estado totalmente apagado.

5 – Chelsea Green vs. Lash Legend Por miedo o por precaución, Chelsea Green se la pasó corriendo para evitar que Lash Legend le pusiera las manos encima, pero no tuvo tanta suerte, en especial porque afuera del ring estaba Nia Jax, encargándose de que Green no tuviera oportunidad.

De vez en cuando, Green lograba algún ataque de emboscada, pero Legend llevaba las de ganar. Tras fallar Legend una plancha, Green le impactó rodillazos y un par de lariats. Salió en mantequilla, y sin querer, pateó a Jax.

Legend salió del ring de manera extraña. Green salió en plancha sobre ella y Jax. Luego la mandó de regreso al enlonado, donde le impactó patadas en cascada desde la tercera cuerda.

Todo indicaba que Green se llevaría otra victoria, quien muy bien le caería, pero Legend le volteo su intento de Unprettier para hacerle su remate y ganar de manera anticlimática. GANADORA: Lash Legend con Lash Extensions Calificación ★ Calidad 1.5 Narrativa 2.0 Intensidad 4.0 ✅ Lo mejor Chelsea Green fue amada por los fans de Italia. ❌ Lo peor Lash Legend comete errores muy básicos.

► En backstage, Chad Gable habló con Rey Fénix. Dijo que al usar la máscara entendió que usar la máscara no es un chiste, que hay que respetar la cultura y tradición. Bajó hasta Italia para decirle que lo siente mucho.

► Fénix aceptó la disculpas, pero le dijo que no ha sido el único a quien insultó.

► Nick Aldis y Cody Rhodes hablaron. Aldis dijo que Gunther dijo que la condición para la lucha de revancha se hará con una estipulación, pero que hasta la próxima semana la dice.