Contra todo un «toro blanco» tuvo que lidiar MJF en la primera defensa de su tercer reinado como Campeón Mundial AEW. Este miércoles, abriendo Dynamite, Friedman pudo retener in extremis ante Rush, aunque por el camino, parece que «The Devil» perdió algún que otro colmillo.

Semanas atrás, Friedman había cerrado una fecha con Beyond Wrestling para luchar contra Bobby Orlando este viernes 5 de junio, cuando la promotora tiene previsto celebrar en el Rhodes on the Pawtuxet de Cranston (Rhode Island, EEUU) su evento Break The Walls Down. Y Beyond informa que MJF no podrá competir por una hiperextensión de su rodilla, y que a cambio, Andrade enfrentará ahora a Orlando, constituyendo el debut del mexicano en la empresa.

Durante su defensa en Dynamite, Friedman ejecutó fuera del ring un Martinete sobre una valla de contención previamente destrozada por Rush, supuesto detonante de dicha dolencia, pues nada más consumar la movida se le vio muy quejoso de su rodilla izquierda. Lo que lucía como un buen «selling» resultó ser legítimo.

Dicha velada de Beyond contará además con las implicaciones de Megan Bayne, Wheeler Yuta, Lio Rush y Max Caster, y podrá verse hoy en directo a partir de las 8 pm ET vía IndependentWrestling.tv.

► MJF en WrestlePro

El presente año, MJF está dejándose ver otra vez por las ligas alternativas, y el pasado 31 de mayo, desde el Rec Center de Rahway (New Jersey, EEUU), estelarizó Better Than You, la más reciente cita de WrestlePro (disponible para su visionado gratuito en el canal de YouTube de la promotora). He aquí sus resultados completos.