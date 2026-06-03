AEW DYNAMITE 3 DE JUNIO 2026 .— La semana pasada, MJF celebraba su victoria sobre Darby Allin en Double or Nothing cuando fue interrumpido por Mark Briscoe, quien reclamó una oportunidad titular. MJF rechazó el desafío, pues no consideró que Briscoe hubiera hecho méritos, además de que, según MJF, si Briscoe le ganaba el título haría quebrar a AEW. Casi de inmediato apareció Rush, quien venía de lograr su sexta victoria consecutiva, y encaró a MJF. Sin pausa, sin negociación, el Toro Blanco simplemente señaló el título, y MJF aceptó que realmente merecía luchar por él. Será la segunda vez que ambos se enfrenten. La vez pasada, MJF se llevó la victoria, pero dos años después, Rush es un animal completamente diferente. ¿Logrará el mexicano destruir prematuramente el reinado de Maxwell Jacob Friedman? La acción de AEW Dynamite se emite desde el Stuart C. Siegel Center, en Richmond, Virginia.

Kevin Knight expondrá el Campeonato TNT ante «Speedball» Mike Bailey. Knight se volvió rudo traicionando a Darby Allin, y la semana pasada le dio la espalda a su viejo amigo Speedball. Ambos eran la popular dupla JetSpeed, y esa identidad compartida es ahora el arma más afilada que cada uno tiene contra el otro.

En lucha de la rama varonil del torneo de la Fundación Owen Hart, Will Ospreay se medirá con Mark Davis. Ambos fueron aliados en United Empire en New Japan, pero ahora está en juego una oportunidad titular para All In. Y gracias a los consejos de Jon Moxley, Ospreay llegará sediento de sangre y dispuesto a vencer al poderoso Davis.

Además, en la rama femenil del mismo torneo, Alex Windsor se enfrentará a una comodín. Dado que Willow Nightingale se lesionó y su plaza en el torneo quedó vacante, esta noche veremos a una sustituta. ¿Será alguien conocida o una sorpresa inesperada?

AEW Dynamite 3 de junio 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

► Rush habló al inicio del episodio. Dijo que por fin después de tres años tenía la oportunidad por el título. MJF interrumpió la entrevista y tuvieron un altercado.

► Minutos después, Andrade le dijo a Rush que el título era suyo. Que lo hiciera por la familia, por la raza, hazlo por todos los que dicen que no podemos ser campeones mundiales.

1 – CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF (c) vs. Rush MJF llegó vestido de matador, dispuesto a acabar con el Toro Blanco. Con dejos de suficiencia, MJF escupió el rostro de Rush, quien le respondió con una lluvia de golpes. La lucha se fue pronto afuera del ring, donde siguieron dándose con todo.

Rush mandó a MJF más allá de la barricada sobre una mesa. Tras celebrar, Rush volvió al encordado para quitar la protección de una esquina. MJF pidió clemencia. Rush bailó un zapateado sobre él.

MJF escapó antes de que su rival le impactara los Bulls Horns. Rush quiso estrellar la cara de MJF en el esquinero expuesto; el réferi lo evitó. MJF aprovechó para ser él quien azotaba allí al mexicano, quien comenzó a sangrar de la frente.

MJF tomó el control. Gritaba al público «¡Soy el número uno!» antes de azotar a Rush en la lona.

El réferi evitó que MJF azotara a Rush en el esquinero expuesto, así que ahora fue Rush el que lo lanzó allí. Los fans coreaban el nombre de Rush, quien con látigos irlandeses lo enviaba a los vértices del ring para luego aplastarlo. Súplex alemán seguido de rodillazo para MJF.

Patadas en cascada de Rush para MJF. Buscó de nuevo, sin éxito, el toque de espaldas. MJF impactó doble pisotón al brazo de Rush. Luego le aplicó powerbomb sobre la rodilla, seguida del Salt of the Earth, buscando la rendición. Rush lo amarró en toque universal, pero no prosperó. Rush recibió una embestida de MJF con un cabezazo. Los fans coreaban «This is awesome!».

En la ceja del ring, Rush consiguió clavar a MJF con un martinete brutal. Luego se acomodó el brazo ayudado con el poste. El réferi pidió la presencia del médico para revisar el hombro de Rush. El médico anunció que Rush no podía continuar la lucha. Rush golpeó al médico y la continuó.

Se lanzó con Bulls Horns sobre MJF… El campeón pudo alcanzar las sogas para romper la cuenta.

Rush intentó otro martinete, pero el dolor de su hombro le impidió lograrlo. Abajo del ring, Rush intentó Bulls Horns para MJF, pero éste se quitó y el impacto fue en la barricada.

MJF aplicó martinete tombstone en la zona de primeras filas, sobre la barricada derribada.

Rush volvió al ring, cada vez más adolorido. MJF fue por el Heatseeker. Rush pudo evitarlo… Le costó trabajo escalar a las cuerdas para otras patadas en cascada, las cuales falló. MJF lo amarró en Salt of the Earth modificada. Rush se rehusó a rendirse, pero el réferi detuvo el combate. GANADOR Y AÚN CAMPEÓN: MJF con candado cruzado con martillo al brazo Calificación ★★★★ Calidad 8.5 Narrativa 8.0 Intensidad 9.0 ✅ Lo mejor Parecía que Rush podía ganar. ❌ Lo peor Nada en particular.

► Después de la lucha, Mark Briscoe quiso atacar a MJF sin mucho éxito. MJF lo fauleó… El resto de The Conglomeration apareció para hacer escapar a MJF.

2 – Mark Briscoe vs. Lio Rush El maestro del Redneck Kung Fu enfrentó al renovado y tenebroso Lio Rush en una lucha inesperada, pero interesante. Los fans han gustado del nuevo personaje de Lio, aunque nunca gane.

Después de varios minutos donde Lio mostró su habilidades, Briscoe impactó unas patadas voladoras saliendo por entre las cuerdas. Luego, desde la ceja del ring logró aplicar un Blockbuster hacia el piso.

De regreso al enlonado, Briscoe aplicó súplex vertical. Lio respondió con un lariat y mordida a la frente. Desde las cuerdas, Lio se lanzó con una plancha que falló. Tras un rebote en las cuerdas, logró un Stunner. Ambos tuvieron un duelo de rugidos. En el juego de cuerdas, Briscoe impactó tope supersónico. Luego, súplex pecho con pecho. Tras un lariat, lo subió al esquinero y lo bajó con latigazo. Briscoe buscó terminar con Jay Driller. Lio opuso resistencia y luego conectó patada al cráneo. Briscoe bloqueó el Stunner, lo levantó en quebradora y lo azotó para derrotarlo. GANADOR: Mark Briscoe con Burning Hammer Calificación ★★★ Calidad 6.5 Narrativa 6.0 Intensidad 7.0 ✅ Lo mejor Interesante el personaje de Lio Rush. ❌ Lo peor Lio Rush siempre pierde.

► Después de la lucha, Mark Briscoe tomó el micrófono y volvió a retar a MJF por el Campeonato Mundial AEW.

► La Campeona Mundial AEW, Thekla, dijo que se había prometido que si alguien de Stardom aparecía en AEW, quemaría a esa compañía. Thekla dijo que Skye Blue será la que gane el Torneo Owen Hart, mientras que Julia Hart ganará el título TBS. Y que ella cerrará para siempre la Forbidden Door.

► «No le declaro la guerra a Stardom, ¡le declaro la muerte!».

3- Andrade vs. DK Vandu No fue una gran cosa de lucha. Sólo sirvió para que Andrade ganara en menos de un minuto y luego amenazara a MJF, diciéndole que irá contra él por el título y vengará la derrota de Rush. GANADOR: Andrade con The DM Calificación ½ Calidad 1.5 Narrativa 1.0 Intensidad 3.0 ✅ Lo mejor Nada realmente. ❌ Lo peor No era necesario hacer una lucha para que Andrade hablara.

► Después de la lucha, Don Callis presentó a Kevin Knight como el nuevo miembro de la Don Callis Family.

4- CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) vs. ‘Speedball’ Mike Bailey Don Callis estuvo en la esquina de Kevin Knight, provocando que, de manera automática, los fans estuvieran abucheando fuertemente a Knight. Speedball llegó buscando vengarse de quien creía su amigo, y en los primeros minutos logró dominar con sus movidas aéreas, tanto que casi conecta su Ultima Weapon para acabar con todo.

Knight tomó el control de la lucha, y estuvo dominando por varios minutos con llaves, golpes y azotones. No parecía que Speedball iba a poder recuperarse de la paliza.

Por fin el consentido pudo recuperarse, mostrando su maestría en las artes marciales. Una patada en reversa mandó a Knight por los aires.

Con otra patada, Speedball sacó a Knight del ring, pero cuando subió a esquinero para un lance suicida, Knight corrió para derribarlo, mandándolo directo al suelo. Luego, Knight se le lanzó con un lariat volador.

De regreso al ring, Speedball intentó un amarre a espaldas. Luego, una caída de rodillas, una patada lateral y una patada giratoria. Quería terminar con Ultima Weapon. Knight se quitó y luego le aplicó quebradora con rehilete.

Speedball aplicó rana, con la cual casi gana. Intentó Flamingo Driver… Jake Doyle distrajo al réferi mientras Don Callis golpeaba a Speedball, permitiendo que Knight pudiera azotar a Speedball desde las alturas y luego lo finalizó. GANADOR Y AÚN CAMPEÓN: Kevin Knight con Uranage modificado. Calificación ★★★ Calidad 6.4 Narrativa 6.7 Intensidad 7.0 ✅ Lo mejor Kevin Knight luce mejor como rudo. ❌ Lo peor Fue mejor su primer encuentro.

► Al igual que Mark Briscoe y Andrade, después de la lucha Kevin Knight también dijo que quiere luchar contra MJF por el título.

5- TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Alex Windsor vs. Mercedes Moné La luchadora comodín que reemplazó a Willow Nightingale en el torneo fue Mercedes Moné, quien fue recibida con cariño por los aficionados. Desde el principio vimos una lucha técnica; Mercedes no mostraba su lado rudo.

Moné aplicó su Statement Maker. Windsor se salió de la llave, pero recibió backstabber. Poco después, Moné logró una rompecuellos en la ceja del ring. Dado que Windsor cayó fuera, Moné la siguió con Meteora.

Moné se puso violenta en sus castigos sobre la británica, volviéndose a mostrar como villana. Sin intimidarse, Windsor logró una rompecuellos, buscando luego el toque de espaldas.

Moné aplicó otro backstabber. Al no darle el triunfo, Moné se mostró frustrada. Moné fue por el Three Amigos, logrando un fuerte aplauso. Subió a las cuerdas buscando la plancha, pero Windsor la bajó con doble latigazo.

Tope cruzado de Windsor en un juego de cuerdas. Moné salió del ring; Windsor se proyectó con mortal desde la ceja. Luego, un lariat volador

Nuevamente Moné buscó Three Amigos, pero sólo consiguió dos antes de que Windsor la azotara en la lona. Windsor intentó superplex. No lo logró y Moné le cayó en Meteora.

Con rana, Moné azotó a Windsor de nuca hacia el esquinero. Ambas intercambiaron amarres para espaldas planas. Otro backstabber de Moné. De inmediato, su remate para ganar y avanzar en el torneo. GANADORA: Mercedes Moné con Statement Maker Calificación ★★★ Calidad 6.5 Narrativa 7.0 Intensidad 6.6 ✅ Lo mejor El regreso de Mercedes Moné. ❌ Lo peor Nada en particular.