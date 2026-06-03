WrestleMania 43: Roman Reigns luchará ante The Rock u Oba Femi

Aunque WrestleMania 43 todavía no tiene fecha oficial, solo se sabe que se celebrará en abril de 2027 desde Riad, Arabia Saudita, Roman Reigns ya tiene todos los planes listos para dicha WrestleMania, que, hasta el momento, si bien no se ha anunciado, será de dos noches.

► Estos son los planes para Roman Reigns en WrestleMania 43

Y es que, según ha reportado Ibou de Self Made Pro, y le ha dado credibilidad a su reporte Dave Meltzer del Wrestling Observer Newsletter, WWE ya tiene muy claro que The Rock es la opción número uno para luchar ante su primo, Roman Reigns, en WrestleMania 43.

Sin embargo, si llega a pasar algo, como ha venido siendo la constante en los últimos años, que Dwayne Johnson cancela sus apariciones y luchas en WWE a causa de sus películas, WWE ya tiene un gran plan como Plan B para el posible rival de Roman Reigns.

El reporte de Self Made Pro indica que Oba Femi sería el rival que enfrentaría a Roman Reigns en WrestleMania 43.

Por ahora, Oba Femi está arriba en el gusto del público y está buscando su camino en WWE.

En WrestleMania 42 sorprendió al darle una paliza y vencer a Brock Lesnar, pero este ya se vengó en WWE Clash In Italy 2026, por lo que van uno a uno y Oba Femi prometió que quiere más venganza. Los rumores indican que Oba Femi retirará a Brock Lesnar en SummerSlam 2026.