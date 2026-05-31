WWE Clash In Italy: Roman Reigns retuvo ante Jacob Fatu

Esta tarde, en la sexta lucha del evento premium WWE Clash In Italy 2026, vimos cómo Roman Reigns defendió y retuvo tanto el Campeonato Mundial de Peso Completo como su Ula Fala ante su primo, Jacob Fatu.

► Así fue como Roman Reigns logró vencer a Jacob Fatu en WWE Clash In Italy 2026 para retener el Campeonato Mundial de Peso Completo

La campana sonó y no hubo presentación al estilo clásico de Alicia Taylor, curiosamente. Los fans mostrando su gran apoyo hacia Roman.

La lucha inició lenta, con tomas de réferis y candados a la cabeza de Reigns para Fatu; luego, este reaccionó con tacleada de hombro, pero Reigns lo frenó con lazo al cuello.

Reigns recibió tremendo codazo a la cara, buscó su garra a la garganta, pero Reigns logró escapar de Fatu, aunque este lo castigó con tremendo tope suicida.

Fatu mandó a Reigns por encima de la barricada de protección y, entre los fans, le dio un cabezazo.

Reigns reaccionó con derechazos y luego empezaron a subir por unas escaleras, mientras Reigns le daba derechazos a Fatu en la cabeza.

Reigns evitó un moonsault de parte de Fatu; luego, Reigns rugió, pero con un Samoan Drop, Fatu atacó a Reigns... y aunque se resbaló con el cuerpo de Reigns, Fatu logró conectarle tremendo moonsault, solo que la cuenta llegó solo a dos.

Finalmente, con una tremenda spear, Roman Reigns logró vencer a su primo, Jacob Fatu, para retener el Campeonato Mundial de Peso Completo.

Fatu atacó de cara contra la baranda de las escaleras a Reigns, quien se lastimó la cabeza; luego, Fatu le dio varios cabezazos y lo mandó de cara contra una silla.

Reigns tomó una heladera metálica y le dio en la cabeza a Jacob Fatu. Y empezó a regalar salsas a los fans.

Fatu sacó una mesa debajo del ring; Reigns le dio un potente derechazo, pero Fatu reaccionó mandándolo duro contra las escaleras metálicas.

Reigns luego lanzó unas escaleras metálicas y le dio duro en la cabeza a Fatu.

Reigns le dio luego patadas voladoras a Fatu y este se lastimó feo la cabeza contra el poste LED. En el ring, le dio tremendo derechazo a la cara y varios lazos al cuello.

Con una patada frontal a la cara, Reigns mandó a la lona a Fatu. Reigns luego pateó el pecho de Fatu, quien reaccionó con sentón y atacó con plancha a Reigns en el esquinero.

Con un ataque de cadera, Fatu volvió a la lucha y elevó a Reigns en el aire, pero este le dio un tremendo superman punch y la cuenta llegó solo a dos.

Con una superkick, Fatu atacó a Reigns y le hizo su garra a la garganta. Fatu lo sacó del ring a su rival, y voló con tope suicida, pero Reigns lo detuvo con un superman punch.

«¡Esto es asombroso!», corearon los fans. Reigns sacó una caja de herramientas debajo del encordado y casi le rompe la mano a Fatu de un fuerte golpe con esta caja.

Fatu atacó a Reigns en el esquinero con un hip toss; luego, ambos salieron del ring para tomar fuerzas, cada uno por su lado.

Reigns sorprendió con un tercer superman punch a Jacob Fatu. Roman Reigns sorprendió con tremenda spear a Jacob Fatu y hasta dos miembros de seguridad terminaron aplastados.

Ni siquiera un cuarto superman punch fue suficiente para que Jacob Fatu se rindiera ante su primo, Roman Reigns.

Reigns quitó la protección de un esquinero; luego, con un quinto y sexto superman punch, Reigns mandó contra dos anillos del esquinero expuesto a Fatu, pero este reaccionó y con un spear, casi gana el combate.