Clash in Italy: Sol Ruca derrota a Becky Lynch y conquista el Campeonato Intercontinental Femenil

Sol Ruca logró la victoria más importante de su carrera al vencer a Becky Lynch y conquistar el Campeonato Intercontinental Femenil en una lucha repleta de acción, controversia y grandes maniobras.

La campeona intentó sacar de concentración tanto a su rival desde los primeros instantes. Sin embargo, Sol respondió con su habitual atletismo, dominando los primeros minutos con un moonsault, un back suplex y un espectacular vuelo hacia ringside que dejó a Becky en problemas.

Lynch reaccionó utilizando toda su experiencia. La irlandesa castigó constantemente a Ruca contra la barricada y el apron, además de frustrar varios intentos de ataque aéreo. Aun así, Sol encontró espacios para conectar un German Suplex, un rodillazo al rostro y varias cuentas cercanas que hicieron pensar en una posible sorpresa.

La recta final fue un intercambio constante de castigos. Becky buscó el Dis-Arm-Her y el Manhandle Slam en repetidas ocasiones, mientras Sol respondió con un Crossface, un X-Factor desde las alturas y varios intentos de Sol Snatcher. Incluso la campeona utilizó a la árbitro para provocar una distracción que casi le permite retener el título.

► Momentos claves

Cuando Becky intentó aprovechar una nueva oportunidad para conectar el Manhandle Slam, Sol logró escapar, impulsarse desde la segunda cuerda y ejecutar un espectacular Sol Snatcher que finalmente le dio la cuenta de tres y el campeonato.

► ¿Qué pasará ahora?

Sol Ruca inicia una nueva etapa como Campeona Intercontinental Femenil de WWE tras derrotar a una de las máximas figuras de la empresa. Por su parte, Becky Lynch quedó muy cerca de retener el cinturón, por lo que no sería extraño verla buscar una revancha en las próximas semanas.