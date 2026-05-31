AAA Triplemanía 34, Noche 1, será en Las Vegas desde el Luxor Hotel

Es oficial. Luego de mucho misterio, y tal cual como lo preveían los rumores, la sede de la Noche Uno de AAA Triplemanía 34 será en Estados Unidos.

► Esta es la sede oficial de la Noche Uno de AAA Triplemanía 34

Así lo anunciaron WWE y AAA durante AAA La Noche de Los Grandes 2026. La Noche 1 de Triplemanía 34 se realizará el viernes 11 de septiembre de 2026, desde el Luxor Hotel en Las Vegas, Paradise – Nevada.

Sí, habrá que ver a qué hora será dicho show, pues ese mismo viernes, WWE emitirá SmackDown completamente en vivo desde la Ciudad de México.

La Noche Dos de Triplemanía 34 se realizará el domingo 13 de septiembre de 2026, desde la Arena CDMX en la Ciudad de México. Estén atentos a SÚPER LUCHAS para cualquier novedad al respecto, como para saber cuál será el gran cartel de estas dos noches.