War Raiders vencen a Psycho Clown y Pagano y se coronan como Campeones de Parejas AAA

En una lucha que se desarrolló al más puro estilo de las luchas de parejas de WWE, War Raiders (Ivar y Erik) lograron arrebatarle el Campeonato de Parejas AAA a Psycho Clown y Pagano.

► Momentos clave

Los campeones iniciaron la lucha olvidándose de las fricciones que habían tenido. Casi de inmediato, se combinaron en doble tope suicida. Poco después, Psycho Clown se quedó con el relevo y tuvo problemas para mantener el control, en especial tras una plancha de Ivar hacia fuera del ring. Por varios minutos, los War Raiders martirizaron a Psycho, en el más puro estilo de las luchas de parejas de WWE.

Después de un largo rato, Psycho le dio el relevo a Pagano, quien le aplicó un Codebreaker a Erik. Pagano azotó en la lona con una especie de Emerald Flowsion a Erik. Psycho volvió a entrar en acción, y esta vez le fue mejor con Ivar. Tope suicida de Psycho para Erik. Code Red para Ivar. Con una plancha, Psycho casi vence a Ivar. Pagano salió en tope con giro sobre Erik.

Los campeones se combinaron contra Ivar. Por equivocación, Pagano impactó un lariat en Psycho Clown, y con ello, los extranjeros pudieron ganar la lucha. War Raiders se coronan como nuevos campeones tras aplicar la Viking Experience sobre Psycho Clown.

► Lo mejor vino después de la lucha. Psycho Clown y Pagano discutieron. Pagano decidió irse y no ayudó a su compalero cuando los vikingos lo atacaron.