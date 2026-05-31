WWE emitirá Raw y SmackDown en vivo desde México en septiembre de 2026

En un gran bombazo, una gran noticia de ÚLTIMA HORA, WWE ha anunciado oficialmente que hará un gran tour por México en septiembre de 2026.

► WWE tendrá una gran gira en septiembre por México, incluyendo WWE TV para Raw y SmackDown

«WWE entra al corazón de México este septiembre», dice la promo. Y posteriormente, se anuncia un House Show para el miércoles 9 de septiembre de 2026 desde Guadalajara.

Luego, el jueves 10 de septiembre de 2026 habrá un House Show en Monterrey. Y lo más potente viene a continuación.

El viernes 11 de septiembre de 2026, se emitirá totalmente en vivo desde la Ciudad de México, WWE SmackDown para el mundo entero.

Finalmente, el lunes 14 de septiembre de 2026, WWE emitirá Raw en vivo. Recordemos que la última vez que esto ocurrió fue hace 15 años, en 2011. Este viernes 5 de junio salen a la venta los boletos en Superboletos.

Sin olvidar que el domingo 13 de septiembre de 2026 veremos Triplemanía 34 o Triplemanía 2026 de AAA.