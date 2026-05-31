Hijo del Vikingo destrona a Wagner y se corona nuevo Campeón Latinoamericano AAA

En uno de los últimos actos de Dorian Roldán como Gerente General de AAA antes de ser relevado por Rey Mysterio, fue conseguirle esta lucha a su protegido Hijo del Vikingo, quien logró arrebatarle el Campeonato Latinoamericano AAA a Hijo de Dr. Wagner Jr. en una lucha que contó con múltiples intervenciones.

► Momentos clave

Wagner entró a la lucha buscando terminarla de manera fugaz. Vikingo pudo recuperarse, y tras poner a Wagner en la ceja del ring, le impactó una lanza. Poco después, logró un Shooting Star Press hacia fuera del ring. Wagner no se quedó atrás: una plancha casi le da la victoria. Vikingo logró una Crucifix Bomb.

El gigante Omos apareció por la rampa. Dorian Roldán distrajo al réferi, así que Omos pudo derribar a Wagner desde las cuerdas. De inmediato, Vikingo impactó una plancha de 450 grados sobre Wagner, pero sólo fueron dos segundos. El Galeno apareció para atacar a Omos, quien lo mandó a volar por encima de la barrera de protección. Galeno se defendió a base de sillazos.

Sobre el ring, apareció Mini Vikingo, quien le impactó patadas voladoras a Vikingo. Con esto, Wagner casi gana tras azotarlo, pero el rudo rompió la cuenta. Omos alcanzó a deshacerse de Galeno y le soltó un derechazo a Wagner. Vikingo sólo tuvo que rematarlo con su Cuerno del Vikingo para obtener el título y convertirse en nuevo campeón.