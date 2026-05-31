Hijo del Vikingo destrona a Wagner y se corona nuevo Campeón Latinoamericano AAA

por
LUCHA LIBRE AAA 30 de mayo 2026

En uno de los últimos actos de Dorian Roldán como Gerente General de AAA antes de ser relevado por Rey Mysterio, fue conseguirle esta lucha a su protegido Hijo del Vikingo, quien logró arrebatarle el Campeonato Latinoamericano AAA a Hijo de Dr. Wagner Jr. en una lucha que contó con múltiples intervenciones.

► Momentos clave

LUCHA LIBRE AAA 30 de mayo 2026
LUCHA LIBRE AAA 30 de mayo 2026

Wagner entró a la lucha buscando terminarla de manera fugaz. Vikingo pudo recuperarse, y tras poner a Wagner en la ceja del ring, le impactó una lanza. Poco después, logró un Shooting Star Press hacia fuera del ring. Wagner no se quedó atrás: una plancha casi le da la victoria. Vikingo logró una Crucifix Bomb.

El gigante Omos apareció por la rampa. Dorian Roldán distrajo al réferi, así que Omos pudo derribar a Wagner desde las cuerdas. De inmediato, Vikingo impactó una plancha de 450 grados sobre Wagner, pero sólo fueron dos segundos. El Galeno apareció para atacar a Omos, quien lo mandó a volar por encima de la barrera de protección. Galeno se defendió a base de sillazos.

Sobre el ring, apareció Mini Vikingo, quien le impactó patadas voladoras a Vikingo. Con esto, Wagner casi gana tras azotarlo, pero el rudo rompió la cuenta. Omos alcanzó a deshacerse de Galeno y le soltó un derechazo a Wagner. Vikingo sólo tuvo que rematarlo con su Cuerno del Vikingo para obtener el título y convertirse en nuevo campeón.

Columnista de la revista SÚPER LUCHAS desde 1998. Editor en Jefe desde 2003

Archivo de artículos