Rey Fénix destrona a Laredo Kid y se corona nuevo Campeón de Peso Crucero AAA

En Noche de los Grandes, Rey Fénix logró arrebatarle el Campeonato de Peso Crucero AAA a Laredo Kid en un combate vertiginoso, lleno de drama y con un final que hizo estallar al público.

► Momentos clave

Fénix quería terminar la lucha rápido. Casi desde el principio fue por el Muscle Buster, pero no tuvo éxito. Las evoluciones fueron vertiginosas. Laredo Kid aplicó Michinoku Driver y posteriormente un Cloverleaf, mientras los fans coreaban «¡Vamos, Fénix!». Laredo quitó el esquinero superior. Fénix se le lanzó con codazos, aunque en una embestida se estrelló en el poste. Laredo aprovechó para aplicar el mismo Cloverleaf en las alturas. Fénix se dolía de las extremidades inferiores. Laredo le aplicó trineo con pisotón de cabeza.

Fénix se defendió con una serie de lariats. Laredo salió del ring y Fénix lo siguió con plancha suicida. De regreso al ring, Fénix impactó otra plancha, la cual encadenó con una palanca cruzada. Hubo intercambio de golpes a la cabeza. Laredo logró un DDT giratorio. Fénix respondió con patadas a la cabeza. Nuevo DDT giratorio del campeón para dos segundos.

Laredo intentó faulear a Fénix, pero éste le atrapó el puño a tiempo. Luego le aplicó un Cutter que casi es definitivo. Superkick de Fénix. Laredo rompió la cuenta. Intento de Mexican Muscle Buster que Fénix convirtió en enredadera. Codebreaker de Laredo. Subió a las cuerdas, pero Fénix le impactó Shoryuoken y le aplicó el Mexican Muscle Buster. De alguna manera, Laredo rompió la cuenta.

Con el réferi Hijo del Tirantes distraído, Laredo pudo faulear a Fénix (golpe bajo). Ejecutó una plancha desde las cuerdas, pero Fénix rompió la cuenta para seguir con vida. El público estaba enloquecido. Se lanzó Laredo sobre Fénix, impactándose sobre el esquinero. Fénix volvió a ejecutar su remate (Mexican Muscle Buster) y esta vez sí logró la cuenta de tres para coronarse como nuevo Campeón de Peso Crucero AAA.