Hazuki vence a Maya World en su debut con AEW

En un combate donde la Campeona Mundial CMLL, Persephone observaba desde la mesa de comentarios, Hazuki logró imponerse a Maya World.

► Momentos clave

Maya World y Hazuki comenzaron intercambiando llaves a ras de lona, palancas al brazo, candados a la cabeza y rápidos intentos de toque de espaldas. World logró derribar a Hazuki con una tacleada de hombro y la castigó con un pisotón en la nuca. Hazuki reaccionó con una corbata y patadas voladoras, antes de restregarle la bota en el rostro a World y señalar directamente a Persephone en la mesa de comentaristas.

Hazuki conectó patadas voladoras y el Heatseeker, pero World logró golpearla cuando buscaba un ataque aéreo. Después, World conectó un tope suicida y Hazuki respondió con una meteora desde lo alto del esquinero, aunque World la atrapó para convertirlo en una rodada a espaldas. Luego, World impactó una patada frontal en la cara de su rival e intentó un moonsault, pero Hazuki esquivó el castigo.

En los minutos finales, Hazuki castigó a World con un codazo en el esquinero, un codebreaker y finalmente conectó un sentón desde la tercera cuerda para quedarse con la victoria por cuenta de tres.

Después de la lucha, Persephone encaró a Hazuki. Ambas se enfrentarán en el torneo de la Fundación Owen Hart.