En el Five Minute Eliminator, TayJay (Anna Jay y Tay Melo) lograron sobrevivir a Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross), ganándose una futura oportunidad por el Campeonato Femenil de Parejas AEW.

► Momentos clave

Megan Bayne y Lena Kross atacaron antes de que sonara la campana, pero Tay Melo y Anna Jay reaccionaron rápido y las hicieron chocar entre sí. Aun así, Divine Dominion retomó el control con Samoan Drops. Bayne castigó a Anna con varios lariats y Kross la arrinconó con repetidas tacleadas de hombro. Bayne volvió a entrar para seguir dominando en la esquina, mientras Kross conectó plancha y súplex seguido de un lariat.

Anna logró escapar y sacó a Bayne del ring, pero Kross evitó el relevo con Tay. Finalmente, Tay recibió el relevo y entró repartiendo codazos, patadas y ataques rápidos, incluso derribando a Bayne de la ceja del ring. TayJay tomó impulso con un blockbuster y un DDT combinado sobre Kross. Luego, Divine Dominion intentó acabar la lucha con su remate final en conjunto, pero Tay empujó a Bayne y Anna atrapó a Bayne con el Queenslayer. Bayne intentó liberarse llevándola hacia la esquina, pero Anna mantuvo la llave mientras Tay impedía que Kross interviniera.

TayJay resistió los cinco minutos y, al cumplirse el tiempo, consiguió una futura oportunidad titular ante las campeonas.