El Grande Americano vence al Original Grande Americano en lucha de máscaras

En una lucha de apuestas que creció de manera orgánica, algo poco común en el ecosistema de WWE, El Grande Americano derrotó a El Original Grande Americano en una lucha de máscara contra máscara que tuvo sangre, máscaras rotas y momentos de alta tensión.

► Momentos clave

Antes de que sonara la campana, y emulando a Rayo de Jalisco contra Cien Caras, el Original Grande Americano le impactó un guitarrazo a su rival. Ya iniciada la lucha, el rudo golpeaba con todo al consentido, mientras los fans gritaban insultos a todo pulmón. «¡Vamos Grande!» corearon los fans. Ambos intercambiaron golpes a la cabeza. El Americano pudo aplicarle un súplex al Original.

El Americano lanzó a su rival hacia el poste fuera del ring y luego se proyectó en tope suicida. Patadas de canguro para el villano, quien pudo defenderse con un súplex pecho con pecho. El réferi Daryl Sharma trataba de meter orden mientras el Americano aplicaba en el piso de ringside un Death Valley Driver a su contrario para luego sacar una mesa. El Original tacleó al Americano para luego enviarlo hacia la escalera metálica. Luego subió con él a la escalera para aplicarle Angle Slam.

La lucha volvió al encordado. El Original le rompió la máscara al Americano, pero éste pudo levantarlo para azotarlo sobre la mesa que había colocado minutos antes. El Original bloqueó una patada voladora de su rival abajo del ring, y ahí mismo le aplicó un súplex alemán. Los fans coreaban «¡Hazlo por la Pimpi!» para el Americano, quien era golpeado con la silla del tomador de tiempo. Súplex para el Americano, quien ya sangraba de una ceja. Luego fue arrojado sobre la mesa de comentaristas.

Una vez más volvió la lucha al cuadrilátero. La lluvia de golpes por parte del rudo no cesaba. El Americano se veía exhausto. Recibió otro súplex y pudo romper el toque de espaldas. El rudo aplicó un back súplex desde las alturas. El réferi tuvo que preguntarle al Americano si podía seguir o se rendía. El Americano se recuperó al estilo Hulk Hogan y atacó con raquetazos al pecho. Aplicó Blockbuster para dos segundos.

Ahora fue el técnico quien rompió la máscara del rudo, quien luego intentó una plancha suicida. Su rival se quitó y luego lo azotó en las escaleras. Ahí mismo le conectó patadas voladoras. El Americano regresó al Original al ring para seguir golpeándolo. El rudo también estaba sangrando. El Americano colocó una silla en la esquina. El Original le aplicó súplex alemán. Ambos tomaron sillas y fue el técnico el que logró impactar los sillazos.

Los Americanos Hermanos llegaron para atacar al Americano. Le aplicaron powerbomb en la mesa de comentaristas. El Original conectó un cabezazo volador. El técnico logró romper la cuenta. Bravo y Rayo Americano llegaron para golpear a Los Americanos Hermanos. Entre tanto, El Original Grande Americano amenazó a Ojitos de Huevo, quien se defendió con su bastón. El Grande Americano aplicó blockbuster y lo mandó de regreso a la lona. Subió Pimpinela vestido de mariachi y le dio un guitarrazo al Original. Tope supersónico del Americano para dos segundos.

El Americano sacó la reata del Texano Jr. para golpear con ella a su rival, pero éste lo fauleó y usó la reata para azotarlo y para intentar asfixiarlo. De pronto, llegó Andrea Bazarte entre el público para apoyar a su novio. El Original fue a encararla y a pedirle que se fuera, pero ella mostró su boleto. El Americano aprovechó la distracción para tundir al villano con la reata.

Lo regresó al ring y le aplicó DDT sobre una silla para dos segundos. Se trenzaron a golpes. El Original aplicó súplex hacia el esquinero a su rival y le impactó un moonsault que casi termina la batalla. El Original le dio una serie de sillazos en la pierna a su rival. Luego le aplicó el candado al tobillo. El Americano se quitó la llave y aplicó la cavernaria. El Original se giró y le volvió a poner el candado al tobillo. El Americano se salió de la llave y azotó con back súplex a su rival. Iba a terminar con rodillazos, pero no podía mantenerse en pie por el dolor en las piernas.

Súplex alemán giratorio del Original. Sólo dos segundos. En una embestida, el Original se golpeó en el poste. Casi noqueado el rudo, el técnico se impulsó para lograr su tope supersónico y ganar la batalla.

► Tras la lucha, El Original Grande Americano dijo que se puso esta máscara para aprender los artes de la lucha libre y vencer a sus enemigos. Y en el proceso aprendió de qué se trata la lucha mexicana, la cultura, el público. «Tengo que admitir que me encuentro ante ustedes no como una máscara, sino como un hombre. Y hoy debo reconocer que no puedo sobrepasar ese espíritu mexicano».

► Dijo que siempre será el Original, pero que ahora el otro es el único Grande Americano.

► El Original Grande Americano dijo llamarse Chad Edward Gable, nacido el 8 de marzo de 1985 en Minneapolis, luchador profesional por trece años. En el ring estaba su familia.

► Dijo que no sabe cómo ni cuándo, pero que volverá a AAA. Posteriormente, le entregó la máscara a su rival. «De aquí en adelante, esto es tuyo».

► Y se fue con su familia, mientras El Grande Americano celebraba en el ring con Los Americanos.