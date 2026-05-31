El polémico final de Cody Rhodes vs. Gunther: la inconsistencia de las reglas en WWE

El final de la lucha entre Cody Rhodes y Gunther por el Campeonato Indisputable WWE en Clash in Italy ha dejado un mal sabor de boca entre los fans y en el propio Gunther.

Cody Rhodes retuvo el título tras un toque de espaldas polémico en el que la pierna de Gunther quedó posicionada bajo la cuerda inferior. El Ring General no ocultó su frustración tras el combate, reclamándole al réferi tras el desenlace.

► Las reglas de WWE, encharcadas en los 70s

Gunther is PISSED following the ending of his match with @CodyRhodes! 👀 pic.twitter.com/QAfSd94VeU — WWE (@WWE) May 31, 2026

La controversia se centra precisamente en cómo se aplica la regla de las cuerdas en WWE. La idea de que cualquier extremidad situada debajo de la cuerda rompe automáticamente un conteo de espaldas, es algo común en la lucha libre mexicana, en la japonesa y en la europea, pero en WWE, se busca un contacto visible con la cuerda. Si el pie, la mano o cualquier otra parte del cuerpo toca la cuerda inferior, se detiene la cuenta de inmediato.

En WWE a lo largo de los años, hay innumerables ejemplos donde un brazo o una pierna quedan debajo de la cuerda y el réferi continúa contando, porque no existe un contacto real con ella. Un detalle que se hace mucho en WWE: Te cubren, tienes los pies abajo de la cuerda y el réferi cuenta. Llega tu manager y te sube el pie a la cuerda y el réferi detiene el conteo.

¿A qué se debe eso? A que WWE, desde los 70s, ha buscado que todo sea muy visual. Por eso en las luchas de parejas, los luchadores aún sujetan el cordón del esquinero para que el relevo sea válido. Y por eso la cuenta fuera del ring es de 10, y no de veinte como en NWA, México y Japón (con la idea de generar empates de manera más sencilla, pero ahora es innecesario). WWE buscaba que los fans no se confundieran, así que romper conteos o llaves con las cuerdas debía ser algo visible. La referencia visual suele ser la propia cuerda, no un plano vertical imaginario.

Claro que WWE nunca ha sido especialmente consistente con las reglas. Muchas veces dichas reglas cambian de acuerdo a las preferencias del productor. En el caso del combate entre Cody y Gunther, la posición de la pierna del austriaco generó el debate. ¿Debe considerarse rope break esta vez o no?

El resultado ha provocado una oleada de críticas en redes sociales, donde muchos aficionados califican el final como pobremente ejecutado, precipitado o incluso un botch. Gunther, por su parte, dejó claro con su reacción que no está conforme, lo que abre la puerta a una revancha.

.@Gunther_AUT is NOT HAPPY backstage after his match with Cody Rhodes! 😲 Watch the FIRST HOUR of #WWEClash in Italy RIGHT NOW on ESPN!! pic.twitter.com/lCSAErxzFZ — WWE (@WWE) May 31, 2026

Queda por ver cómo WWE gestionará el enfado de Gunther y si el debate sobre la regla del rope break tendrá continuidad en los próximos programas. ¿Argumentará Gunther que debió romperse el conteo por haberse celebrado la lucha en Europa?