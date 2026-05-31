WWE Clash In Italy: Cody Rhodes retuvo ante Gunther

Esta tarde, en la primera lucha del evento especial premium WWE Clash In Italy 2026, vimos cómo Cody Rhodes retuvo el Campeonato Indisputable WWE al vencer a Gunther en una buena lucha.

► Así retuvo Cody Rhodes el Campeonato Indisputable WWE

La campana sonó y, tras la toma de réferi, hubo un intercambio de palancas al brazo de Cody y Gunther. El réferi reprendió a Cody en el esquinero y Cody hizo la estrella, como cuando era Stardust.

Cody cayó con tremendo raquetazo en el esquinero; luego, recibió otro machetazo en el centro del ring, pero Cody pateó en el abdomen a su rival y lo abofeteó. Aunque cuando voló desde la segunda soga, Gunther le dio a Cody tremendo raquetazo al pecho.

Gunther mandó de espaldas contra el esquinero a Cody; luego, le dio una patada frontal a la cara.

Gunther recibió con adormecedora a Cody cuando se lanzó desde el esquinero buscando un cutter. Luego, le repitió la dosis con la sleeper hold, y Cody empezó a desvanecerse.

Cody logró con azotón de espaldas contra la lona, liberarse, pero Gunther, como resorte, se paró y lo puso en otra adormecedora. Cody logró a los dos minutos tocar las sogas con su pie para liberarse.

Más adelante, Cody fue quien puso a Gunther en adormecedora; luego, le hizo un cutter y lo remató con dos Cross Rhodes para ganar la lucha por cuenta de tres, aunque Gunther tenía un pie debajo de las sogas, por lo que reclamó al réferi que no debía contar esta cuenta de tres, algo que ha causado polémica, pues algunos defienden que sí fue un toque de espaldas legítimo.