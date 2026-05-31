Clash in Italy: Rhea Ripley retiene el Campeonato Femenil WWE tras superar a Jade Cargill

Rhea Ripley conservó el Campeonato Femenil WWE luego de imponerse a Jade Cargill en uno de los combates más físicos de la noche. La campeona tuvo que resistir el impresionante poder de su retadora y una serie de intervenciones que complicaron el desenlace.

La lucha comenzó con ambas mujeres midiéndose en fuerza. Cargill tomó el control durante buena parte del encuentro gracias a su superioridad física, castigando a Ripley dentro y fuera del ring con suplexes, derribos y constantes demostraciones de poder que mantuvieron a la campeona a la defensiva.

Ripley logró reaccionar cuando Jade se lesionó el hombro al impactar contra el poste. A partir de ese momento, la campeona conectó una serie de lazos al cuello, un German Suplex y un Cannonball desde ringside para recuperar terreno. Sin embargo, Cargill siguió resistiendo cada intento de cuenta y respondió con castigos de gran impacto, incluyendo una Blue Thunder Bomb que estuvo cerca de cambiar la historia.

En la recta final ambas intercambiaron sus movimientos más peligrosos. Ripley sobrevivió a varios intentos de Jaded, mientras que Cargill resistió un espectacular superplex desde la cuerda superior.

► Momentos claves

El desenlace estuvo rodeado de polémica. B-Fab y Michin aparecieron en ringside para distraer a la campeona además evitar un conteo que saliío algo descompuesto y en el que el réferi lució confundido, mientras que Charlotte Flair irrumpió atacando a ambas desde la barricada.

Cargill aprovechó el caos para aplicar Jaded, pero Flair colocó la pierna de Ripley sobre la cuerda inferior para evitar la derrota. Segundos después, Rhea reaccionó con un cabezazo y un definitivo Riptide para conseguir la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

Rhea Ripley sigue reinando como Campeona Femenil de WWE, pero la aparición de Charlotte Flair, además de la presencia de B-Fab y Michin, dejó abiertas varias rivalidades alrededor del campeonato.