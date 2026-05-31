WWE Clash In Italy: Brock Lesnar destrozó a Oba Femi

En una gran revancha de WrestleMania 42, esta tarde en el evento especial premium denominado WWE Clash In Italy 2026, vimos cómo Brock Lesnar cobró venganza, tuvo su vendetta en Italia ante Oba Femi, luego de la dolorosa y humillante derrota sufrida en WrestleMania 42.

► Así fue la gran victoria de Brock Lesnar ante Oba Femi en WWE Clash In Italy 2026

Tras el anuncio de Alicia Taylor, Lesnar rápidamente atacó a traición a Oba Femi y le conectó tremendo F5.

Lesnar le repitió otro F5 a Oba Femi, mientras Paul Heyman celebraba y los fans ovacionaban, aunque también gustaban mucho de Oba Femi.

Un tercer F5 llegó muy rápidamente… Brock Lesnar luego conectó un cuarto F5 y rugió; sin embargo, el toque de espaldas quedó solo en dos segundos, pues Oba Femi sobrevivió milagrosamente.

Paul Heyman gritó Kimura y Lesnar le hizo caso; le quiso romper el brazo con una Kimura Lock a Oba Femi. Sin embargo, dos minutos después, Oba Femi se levantó con Lesnar encima y le hizo tremendo rompe espinas dorsal.

Femi arrojó de espaldas contra el esquinero a Lesnar; este evitó un chokeslam y lo remató con un quinto F5, pero tampoco pudo capitalizar la cuenta de tres, enojándose Brock.

Lesnar recibió chokeslam de Oba, pero resistió. Femi, con tremendo lazo al cuello, lo sacó del ring.

Oba Femi quitó la protección de la mesa de comentaristas en inglés, pero Lesnar lo mandó duro contra el poste LED y le repitió la Kimura Lock, pero Femi lo levantó y lo mandó de espaldas contra el poste LED.

Lesnar evitó el chokeslam y le hizo un sexto F5, para explotar la mesa de comentaristas en inglés. Los fans celebraron y lo ovacionaron.

En nueve segundos, Oba Femi regresó al ring y Brock Lesnar quedó muy sorprendido y recibió tres uppercuts en el esquinero, muy potentes; luego, mandó a volar de un lado al otro a Lesnar.

Oba Femi no pudo conectar su Last Ride, y Brock Lesnar lo atacó con un séptimo F5 y se llevó una gran victoria en Italia, que celebraron los fans.

«¡Uno a uno! ¡Estás acabado, perra!», le gritó Brock Lesnar a un vencido Oba Femi.