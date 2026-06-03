NJPW: Resultados «Best of the Super Jr 33» Dia 10

La décima jornada del «Best of the Super Jr 33» tuvo lugar en el Takaoka Techno Dome a donde New Japan Pro Wrestling llegó para actividad del Grupo B.

► «Best of the Super Jr 33» Dia 10

Jakob Austin Young obtuvo su tercera victoria, sometiendo a Hyo, con lo que ambos quedaron con los mismos puntos.

Yoshinobu Kanemaru dominó por completo a YOH con ataques a los brazos. YOH, en desventaja, intentó aplicar el Five Star Clutch, pero Kanemaru escapó y atacó con su botella de whisky. Sin embargo, YOH la esquivó y, rompiendo las reglas, lanzó una whisky mist seguida de un Inside Cradle para asegurar el triunfo.

Siguió una batalla con un alto nivel técnico donde Robbie Eagles y Daisuke Sasaki se midieron. Por la intensidad de las acciones ambos luchadores mantuvieron al público cautivado. En un momento crucial, Sasaki aplicó el NOW OR NEVER. Sin embargo, Eagles demostró su determinación, escapando de la llave de sumisión y finalmente ganando el reñido combate con un Ron Miller Special.

KUSHIDA enfrentó al Desperado tomando el control de las acciones. Despy inició un contraataque recio que se intensifico en la recta final. KUSHIDA lanzó un Back to the Future; quiso repetirlo, pero Desperado lo esquivó y le aplicó un Vertical Drop Reverse Tiger Driver, seguido de la Pinche Loco, derrotando al tenaz KUSHIDA. Con este resultado, Desperado se ubica en el primer lugar con diez puntos.

En el turno principal, SHO lanzó un ataque sorpresa sobre Taiji Ishimori. Sin embargo, Ishimori escondió su herramienta de tortura para mantener a SHO desequilibrado, y en el momento crucial, lo atrapó en un Bone Lock. Kanemaru intervino, y los dos atacaron a Ishimori juntos. Sin embargo, Robbie X y Kanemaru eliminaron al intruso. Al final, Ishimori derrotó a SHO con un Bloody Cross para ligar su cuarto triunfo.

Los resultados completos son:

NJPW «BEST OF THE SUPER JR. 33», 30.05.2026

Takaoka Techno Dome

957 Espectadores

1. Robbie X y Daiki Nagai vencieron a Tatsuya Matsumoto y Taisei Nakahara (7:42) con un Diving Headbutt de Nagai sobre Nakahara.

2. Nick Wayne y Valiente Jr. vencieron a Tiger Mask y Masatora Yasuda (5:54) con Wayne’s World de Wayne sobre Yasuda.

3. Ryusuke Taguchi y Master Wato vencieron a Francesco Akira y Zane Jay (8:25) con un Vendaval de Wato sobre Jay.

4. Ryohei Oiwa y Kosei Fujita vencieron a Titan y Gedo (5:20) con un Headlock de Oiwa sobre Gedo.

5. Best of the Super Jr. – Grupo B: Jakob Austin Young [6] venció a Hyo [6] (9:18) con un Samson Driver Cutback.

6. Best of the Super Jr. – Grupo B: YOH [8] venció a Yoshinobu Kanemaru [6] (3:43) con un Inside Cradle.

7. Best of the Super Jr. – Grupo B: Robbie Eagles [8] venció a Daisuke Sasaki [6] (13:17) con un Ron Miller Special.

8. Best of the Super Jr. – Grupo B: El Desperado [10] venció a KUSHIDA [4] (14:35) con la Pinche Loco.

9. Best of the Super Jr. – Grupo B: Taiji Ishimori [8] venció a SHO [8] (14:45) con un Bloody Cross.

– Best of the Super Jr. 33 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Titan [10]

-. Master Wato [10]

2. Jun Kasai [8]

-. Francesco Akira [8]

5. Ryusuke Taguchi [6]

-. Nick Wayne [8]

-. Kosei Fujita [8]

-. Robbie X [8]

9. Valiente Jr. [4]

10. Daiki Nagai [0]

Grupo B:

1. El Desperado [10]

2. SHO [8]

-. YOH [8]

-. Taiji Ishimori [8]

-. Robbie Eagles [8]

6. Daisuke Sasaki [6]

-. Yoshinobu Kanemaru [6]

-. Hyo [6]

-. Jakob Austin Young [6]

10. KUSHIDA [4]