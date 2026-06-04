AEW Dynamite: MJF venció a Rush y retuvo el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW

Esta noche, en la primera noche de AEW Dynamite, vimos una gran lucha entre el Campeón Mundial de Peso Completo AEW, MJF, quien defendió su título ante el mexicano Rush. Momentos antes, en la tarde de hoy, Rush atacó feamente tras bambalinas a MJF, por lo que ambos entraron con odio en el combate.

► Momentos clave

La campana sonó y se dio con todo, buen intercambio de puñetazos y antebrazos a la cara. MJF estaba tan enojado que escupió en los ojos al mexicano y luego se rio.

Rush sacó del ring a MJF, lo mandó duro contra una silla en ringside y sacó un lazo debajo del ring para ahorcar al Campeón Mundial.

Con zancadilla, MJF azotó de cara contra la silla al mexicano, y le dio una patada frontal en la cara.

MJF corrió hacia donde Rush, pero este con una catapulta mandó al campeón sobre la mesa del cronometrador y Rush celebró subido sobre la mesa de comentaristas.

Rush empezó a sangrar como loco; MJF le dio duro y luego, le hizo tremendo rompe espinas dorsal y varios puñetazos a la cara.

Rush con patadas voladoras desde la segunda cuerda, logró una cuenta en dos segundos. Rush luego evitó su caída con una palanca al brazo, y con rodada a espaldas casi gana.

El médico de ringside iba a decir que MJF estaba inconsciente en ringside, tras un buen golpe, y que la lucha se acababa, pero el mexicano le dio tremendo cabezazo y luego pateó en el esquinero a MJF.

MJF luego recibió los Bull’s Horns, tremendas patadas voladoras a la cara de parte de Rush.

MJF esquivó al mexicano, Rush rompió la barricada de protección con patadas voladoras, y MJF aprovechó para darle tremendo martinete sobre la barricada.

El final de la lucha llegó cuando MJF puso en un candado cruzado con palanca al brazo a Rush, y este perdió el conocimiento.

Tras la lucha, MJF tomó el Campeonato Mundial y quería golpear a Rush, pero apareció Mark Briscoe para darle tremenda patada en el abdomen, aunque MJF con un golpe bajo sacó ventaja y quería atacar a Briscoe con el título, pero Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O’Reilly aparecieron para mandarlo a volar.