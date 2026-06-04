AEW Dynamite: Mark Briscoe venció a Lio Rush

Esta noche, en la segunda lucha de AEW Dynamite, vimos cómo Mark Briscoe se enfrentó al peligroso y alocado Lio Rush, quien empezó diciéndole algo en la oreja, en dos ocasiones, dejándolo loco.

► Momentos clave

Luego, empezaron a buscar quién conectar a quién. Lio Rush pateó en la cara a Briscoe, subió al esquinero, pero este con una patada enzuigiri a la cabeza lo mandó fuera del encordado.

Tras un tope supersónico, Briscoe logró un lariat y buscó terminar con un Jay Driller. Lio Rush opuso resistencia y luego conectó patada al cráneo. Briscoe bloqueó un stunner, lo levantó en quebradora y lo azotó para derrotarlo con el Burning Hammer.

Después de la lucha, Mark Briscoe tomó el micrófono y volvió a retar a MJF por el Campeonato Mundial AEW.