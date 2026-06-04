Andrade reta a MJF y muestra su molestia con Don Callis

Andrade El Ídolo tuvo una noche breve, pero llena de consecuencias. El mexicano derrotó rápidamente a DK Vandu y aprovechó el momento para dejar claro que su objetivo es ir tras MJF y cobrar venganza por la reciente derrota de Rush.

La lucha prácticamente no tuvo historia. Andrade dominó desde el inicio y necesitó menos de un minuto para acabar con su rival, demostrando que sigue enfocado en escalar posiciones rumbo a una oportunidad titular.

Tras conseguir la victoria, el mexicano tomó el micrófono para enviar un mensaje directo a MJF. Andrade aseguró que irá por el campeonato y que también buscará vengar a Rush, dejando claro que el conflicto entre ambos está lejos de terminar.

► Andrade confronta a Don Callis tras la llegada de Kevin Knight

Cuando Andrade intentaba continuar con su mensaje, apareció Don Callis para interrumpir el momento. El dirigente presentó oficialmente a Kevin Knight como el nuevo integrante de Don Callis Family.

La situación no fue bien recibida por Andrade, quien encaró a Callis por haber interrumpido su reto. El desacuerdo volvió a poner en evidencia la tensión que existe desde hace tiempo entre el mexicano y el líder de la facción.

We are getting MJF vs Andrade El Idolo next for the AEW World Championship!!!

pic.twitter.com/2bDZIcytHM — Drainmaker (@TheDrainmaker) June 4, 2026

► ¿Qué pasará ahora?

La rivalidad entre Andrade y MJF sigue tomando forma, pero también crecen las diferencias entre el mexicano y Don Callis. Con Kevin Knight ya integrado a la facción, la relación entre Andrade y el grupo podría deteriorarse aún más en las próximas semanas.