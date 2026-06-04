AEW Dynamite: Kevin Knight venció a «Speedball» Mike Bailey

Esta noche, en la cuarta lucha de la más reciente edición de AEW Dynamite presentada por WWE, vimos una buena lucha entre dos grandes examigos, el Campeón TNT, Kevin Knight, y «Speedball» Mike Bailey, en donde Knight venció y retuvo el título.

► Momentos clave

Kevin Knight y “Speedball” Mike Bailey comenzaron intercambiando llaveo, pero rápidamente la acción se trasladó afuera del ring. Knight conectó un derechazo y buscó volar desde la ceja del ring, aunque Bailey respondió lanzándose con un espectacular tornillo hacia ringside.

De regreso al encordado, Bailey intentó conectar sus rodillazos desde la segunda cuerda, pero Knight lo frenó con patadas voladoras. Bailey sorprendió con toque de espaldas, aunque Knight reaccionó rápido y luego lo golpeó con un antebrazo desde las alturas.

“Speedball” respondió con doble rodillazo al abdomen y una patada a la cabeza, pero Knight contraatacó con frankensteiner desde la segunda cuerda. Knight tomó el control con backbreaker y buscó la cuenta de tres, pero Bailey resistió. Jake Doyle distrajo al réferi mientras Don Callis hizo tropezar a Bailey en lo alto del esquinero.

La interferencia permitió que Knight lanzara a Bailey de espalda contra la lona desde la cuerda superior y rematara con uranage para llevarse la victoria.

Después de la lucha, aseguró que se unió al Don Callis Family con un solo objetivo: convertirse en “Kevin Two Belts” y conquistar también el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW.