NJPW: Resultados «Best of the Super Jr 33» Día 9 Empate en la cima del Grupo A

El Tsubame Citizen Gymnasium de Niigata fue escenario para la novena fecha del torneo «Best of the Super Jr. 33» de New Japan Pro Wrestling.

► «Best of the Super Jr. 33» Día 9

En choque pendiente del Grupo B, Hyo logró su tercera victoria al derrotar a Yoshinobu Kanemaru, pero no recuperó a su amado Myonmyon.

Master Wato se impuso a Daiki Nagai y empató en el primer lugar del Grupo A al mexicano Titán.

Robbie X apareció con una peluca para contrarrestar a Ryusuke Taguchi. Sin embargo, Taguchi usó las cuerdas para hacer correr a X y lo hizo tropezar, provocando que la peluca se cayera. Robbie X siguió atacando las extremidades inferiores de Taguchi y a continuación se dio un vertiginoso intercambio de golpes hasta que Robbie X finiquitó a Taguchi con un handspring cutter y seguido de X EXPRESS para sumar ocho puntos.

Titán buscó una victoria rápida y mostró una ofensiva furiosa desde el principio, pero Wayne contraatacó rápidamente. La reñida batalla continuó hasta las etapas finales, cuando Titán cambió de estrategia y ejecutó una La Lanza desde la tercera cuerda. Sin embargo, Wayne bloqueó la siguiente Lanza con un uppercut y luego aplicando un Super Cutter, finiquitando con Wayne’s World para ligar su cuarto resultado positivo.

Valiente Jr. sufrió un nuevo descalabro, esta vez ante Kosei Fujita, quien sumó su cuarta victoria. Fujita sigue firme en su propósito de ir por su segundo torneo consecutivo.

Los resultados completos son:

NJPW «BEST OF THE SUPER JR. 33», 29.05.2026

Tsubame Citizen Gymnasium

825 Espectadores

1. Tiger Mask venció a Tatsuya Matsumoto (7:11) con un Tiger Driver.

2. Ryohei Oiwa, Hartley Jackson y Robbie Eagles vencieron a Toru Yano, Daisuke Sasaki y Masatora Yasuda (6:51) con un Senton de Jackson sobre Yasuda

3. SHO y Dick Togo vencieron a Taiji Ishimori y Gedo (4:47) cuando SHO colocó espaldas planas a Gedo.

4. El Desperado, KUSHIDA y YOH vencieron a Francesco Akira, Jakob Austin Young y Zane Jay (8:44) con un Hoverboard Lock de KUSHIDA sobre Jay.

5. Best of the Super Jr. – Grupo B: Hyo [6] venció a Yoshinobu Kanemaru [6] (10:11) con una Hunting.

6. Best of the Super Jr. – Grupo A: Master Wato [10] venció a Daiki Nagai [0] (7:56) con un Tsutenkaku German Suplex Hold.

7. Best of the Super Jr. – Grupo A: Robbie X [8] venció a Ryusuke Taguchi [6] (8:07) con la X EXPRESS.

8. Best of the Super Jr. – Grupo A: Nick Wayne [8] venció a Titan [10] (12:01) con Wayne’s World.

9. Best of the Super Jr. – Grupo A: Kosei Fujita [8] venció a Valiente Jr. [4] (11:01) con un Thrill Ride.

– Best of the Super Jr. 33 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Titan [10]

-. Master Wato [10]

3. Jun Kasai [8]

-. Francesco Akira [8]

-. Robbie X [8]

-. Nick Wayne [8]

-. Kosei Fujita [8]

8. Ryusuke Taguchi [6]

9. Valiente Jr. [4]

10. Daiki Nagai [0]

Grupo B:

1. SHO [8]

-. El Desperado [8]

3. Daisuke Sasaki [6]

-. YOH [6]

-. Taiji Ishimori [6]

-. Yoshinobu Kanemaru [6]

-. Robbie Eagles [6]

-. Hyo [6]

9. Jakob Austin Young [4]

-. KUSHIDA [4]