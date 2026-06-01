NJPW: Resultados «Best of the Super Jr 33» Día 8

El Kira Messe Numazu fue el escenario a donde New Japan Pro Wrestling se trasladó para la octava jornada del «Best of the Super Jr 33«.
► «Best of the Super Jr 33» Día 8
La experiencia de Yoshinobu Kanemaru fue clave para lograr su tercer triunfo ante Daisuke Sasaki.
A continución SHO enfrentó a Hyo. SHO capturó a Myonmyon, el peluche de Hyo, ocasionando que el de Dragon Gate se desconcentrara y terminara cayendo.
El Desperado mostró sus grandes habilidades contra el joven Nick Wayne a quien dominó para conseguir su cuarta victoria.
Luego de algunos descalabros, KUSHIDA volvió a la senda del triunfo y pasó sobre YOH.
Robbie Eagles logró un gran resultado sometiendo a Taiji Ishimori tras un intenso intercambio de castigos.
La lucha estelar fue una sangrienta refriega entre Jun Kasai y Francesco Akira. El integrante de United Empire salió decidido a hacer frente al experimentado gladiador extremo ya que desde antes que entrara al ring lo atacó con un tenedor. Pero Kasai no dio cuartel y respondió con recios castigos que pronto hicieron sangrar a Akira. El ánimo no disminuyó y atacando con fiereza, Akira logró llevarse el duelo, sumando ocho puntos.
Los resultados completos son:
NJPW «BEST OF THE SUPER JR. 33», 27.05.2026
Kira Messe Numazu
777 Espectadores
1. Tatsuya Matsumoto venció a Taisei Nakahara (7:05) con un Cross Kneelock.
2. Ryohei Oiwa, Hartley Jackson y Kosei Fujita vencieron a Valiente Jr. , Toru Yano y Masatora Yasuda (8:20) con un Senton de Jackson sobre Yasuda.
3. Nick Wayne, Ryusuke Taguchi, Master Wato y Tiger Mask vencieron a Titan, Robbie X, Daiki Nagai y Gedo (9:48) con Wayne’s World de Wayne sobre Gedo.
4. Best of the Super Jr. – Grupo B: Yoshinobu Kanemaru [6] venció a Daisuke Sasaki [6] (6:47) con Figure-Four Leglock.
5. Best of the Super Jr. – Grupo B: SHO [8] venció a Hyo [4] (11:13) con un Cross Armbreaker.
6. Best of the Super Jr. – Grupo B: El Desperado [8] venció a Jakob Austin Young [4] (7:37) con la Pinche Loco.
7. Best of the Super Jr. – Grupo B: KUSHIDA [4] venció a YOH [6] (9:56) con Back to the Future.
8. Best of the Super Jr. – Grupo B: Robbie Eagles [6] venció a Taiji Ishimori [6] (12:06) con un Ron Miller Special.
9. Best of the Super Jr. – Grupo A: Francesco Akira [8] venció a Jun Kasai [8](13:01) con un Crown Fall.
– Best of the Super Jr. 33 – Clasificación Parcial:
Grupo A:
1. Titan [10]
2. Jun Kasai [8]
-. Master Wato [8]
-. Francesco Akira [8]
5. Ryusuke Taguchi [6]
-. Nick Wayne [6]
-. Kosei Fujita [6]
-. Robbie X [6]
9. Valiente Jr. [4]
10. Daiki Nagai [0]
Grupo B:
1. SHO [8]
-. El Desperado [8]
3. Daisuke Sasaki [6]
-. YOH [6]
-. Taiji Ishimori [6]
-. Yoshinobu Kanemaru [6]
-. Robbie Eagles [6]
8. Hyo [4]
-. Jakob Austin Young [4]
-. KUSHIDA [4]