El elenco de Monday Night Raw estará el lunes en el Palasport Olimpico, en Torino, Italia., coliseo que tiene una capacidad para 18,000 personas.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta retuvo ante Je’Von Evans (*** 1/2) Bayley y Lyra Valkyria vencieron a The Judgment Day (** 1/2) Seth Rollins venció a Montez Ford (*** 1/2) Rey Mysterio venció a Rusev (** 1/2)

► Este lunes en WWE Raw

Los torneos King of the Ring y Queen of the Ring comienzan este lunes en Monday Night Raw desde Italia. El formato de la primera ronda es de cuatro luchas de cuatro esquinas. El ganador de cada lucha avanza directamente a las semifinales. Los ganadores de la gran final, que será el 27 de junio en Night of Champions en Riad, Arabia Saudita, obtendrán una oportunidad por el título mundial de su marca y división en SummerSlam. Las luchas para Queen of the Ring 2026 son: Liv Morgan vs. Becky Lynch vs. Alexa Bliss vs. Chelsea Green… Sol Ruca vs. Lyra Valkyria vs. Charlotte Flair vs. Jade Cargill… Roxanne Perez vs. Iyo Sky vs. Giulia vs. Lash Legend… Bayley vs. Raquel Rodriguez vs. Jacy Jayne vs. Kiana James… Las luchas de King of the Ring 2026 son: Penta vs. Oba Femi vs. Solo Sikoa vs. Carmelo Hayes… Dominik Mysterio vs. Bron Breakker vs. Trick Williams vs. Damian Priest… Seth Rollins vs. Je’Von Evans vs. Talla Tonga vs. Ricky Saints… Jey Uso vs. LA Knight vs. Royce Keys vs. Finn Bálor… Durante los próximos episodios de Raw y SmackDown veremos realizarse estos emocionantes torneos.