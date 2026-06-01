Previo WWE Raw 1 de junio 2026 | Inicia King and Queen of the Ring

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Previo WWE Raw 1 de junio 2026 | Inicia King and Queen of the Ring

El elenco de Monday Night Raw  estará el lunes en el Palasport Olimpico, en Torino, Italia., coliseo que tiene una capacidad para 18,000 personas.

► La semana pasada 

Las luchas presentadas fueron:

  1. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta retuvo ante Je’Von Evans (*** 1/2)
  2. Bayley y Lyra Valkyria vencieron a The Judgment Day (** 1/2)
  3. Seth Rollins venció a Montez Ford (*** 1/2)
  4. Rey Mysterio venció a Rusev (** 1/2)

► Este lunes en WWE Raw

Cobertura y resultados WWE Raw 1 de junio 2026 | Inicia King and Queen of the Ring
WWE Raw 1 de junio 2026.

Los torneos King of the Ring y Queen of the Ring comienzan este lunes en Monday Night Raw desde Italia. El formato de la primera ronda es de cuatro luchas de cuatro esquinas. El ganador de cada lucha avanza directamente a las semifinales. Los ganadores de la gran final, que será el 27 de junio en Night of Champions en Riad, Arabia Saudita, obtendrán una oportunidad por el título mundial de su marca y división en SummerSlam. Las luchas para Queen of the Ring 2026 son: Liv Morgan vs. Becky Lynch vs. Alexa Bliss vs. Chelsea GreenSol Ruca vs. Lyra Valkyria vs. Charlotte Flair vs. Jade CargillRoxanne Perez vs. Iyo Sky vs. Giulia vs. Lash LegendBayley vs. Raquel Rodriguez vs. Jacy Jayne vs. Kiana JamesLas luchas de King of the Ring 2026 son: Penta vs. Oba Femi vs. Solo Sikoa vs. Carmelo HayesDominik Mysterio vs. Bron Breakker vs. Trick Williams vs. Damian PriestSeth Rollins vs. Je’Von Evans vs. Talla Tonga vs. Ricky SaintsJey Uso vs. LA Knight vs. Royce Keys vs. Finn BálorDurante los próximos episodios de Raw y SmackDown veremos realizarse estos emocionantes torneos.

Información del Evento
Fecha Lunes 1 de junio de 2026
Hora (CDMX) 6:00 PM
Transmisión Netflix
Sede Inalpi Arena Turín, Italia.
Capacidad 18,000 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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