Kevin Owens lanza emotivo mensaje: “Extraño la lucha libre”

Kevin Owens volvió a generar conversación entre los aficionados de WWE luego de compartir un breve pero emotivo mensaje en sus redes sociales, donde expresó el sentimiento que le ha acompañado durante su tiempo fuera de los cuadriláteros.

El luchador canadiense publicó una frase que rápidamente se viralizó entre sus seguidores: “I miss wrestling” (“Extraño la lucha libre”), dejando claro que sigue pensando en su regreso mientras continúa recuperándose de la lesión que lo mantiene inactivo.

► Kevin Owens sigue sin fecha de regreso a WWE

I miss wrestling. — Kevin (@FightOwensFight) May 31, 2026

Owens se encuentra fuera de acción desde hace varios meses debido a una lesión en el cuello que lo obligó a detener su carrera de manera temporal. La situación fue tan delicada que incluso tuvo que perderse su lucha programada ante Randy Orton en WrestleMania 41.

Aunque WWE no ha revelado cuándo podrá regresar a la actividad, el mensaje del canadiense refleja las ganas que tiene de volver a competir frente al Universo WWE.

Los aficionados reaccionaron de inmediato a la publicación, llenando las redes sociales de mensajes de apoyo y deseos para que Owens pueda recuperarse completamente.

► ¿Cuándo volverá Kevin Owens?

Por el momento no existe una fecha oficial para el regreso de Kevin Owens a los cuadriláteros. Sin embargo, el excampeón mundial continúa enfocado en su recuperación y su reciente publicación demuestra que sigue contando los días para volver a hacer lo que más disfruta: luchar.