WWE revela los participantes de King and Queen of the Ring 2026

En el post-show de Clash in Italy, WWE anunció las llaves completas de los torneos King of the Ring y Queen of the Ring 2026. Ambos torneos siguen el mismo formato: cuatro luchas fatal four-way en la primera ronda, con los ganadores avanzando a semifinales y la gran final el 27 de junio en Night of Champions en Riad, Arabia Saudita.
Los ganadores obtendrán una oportunidad por el título mundial de su marca y división en SummerSlam.
► Queen of the Ring 2026
- Liv Morgan vs. Becky Lynch vs. Alexa Bliss vs. Chelsea Green.
- Sol Ruca vs. Lyra Valkyria vs. Charlotte Flair vs. Jade Cargill.
- Roxanne Perez vs. Iyo Sky vs. Giulia vs. Lash Legend.
- Bayley vs. Raquel Rodriguez vs. Jacy Jayne vs. Kiana James.
► King of the Ring 2026
- Penta vs. Oba Femi vs. Solo Sikoa vs. Carmelo Hayes.
- Dominik Mysterio vs. Bron Breakker vs. Trick Williams vs. Damian Priest.
- Seth Rollins vs. Je’Von Evans vs. Talla Tonga vs. Ricky Saints.
- Jey Uso vs. LA Knight vs. Royce Keys vs. Finn Bálor.
Estas ocho luchas (cuatro por torneo) se disputarán en las próximas semanas entre Raw y SmackDown, comenzando este lunes 1 de junio en el episodio de Monday Night Raw. Las semifinales y la final se concentrarán hacia finales de junio en Night of Champions.
¿Quiénes se coronarán como los próximos King y Queen of the Ring?