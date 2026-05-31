WWE revela los participantes de King and Queen of the Ring 2026

En el post-show de Clash in Italy, WWE anunció las llaves completas de los torneos King of the Ring y Queen of the Ring 2026. Ambos torneos siguen el mismo formato: cuatro luchas fatal four-way en la primera ronda, con los ganadores avanzando a semifinales y la gran final el 27 de junio en Night of Champions en Riad, Arabia Saudita.

Los ganadores obtendrán una oportunidad por el título mundial de su marca y división en SummerSlam.

► Queen of the Ring 2026

► King of the Ring 2026

Estas ocho luchas (cuatro por torneo) se disputarán en las próximas semanas entre Raw y SmackDown, comenzando este lunes 1 de junio en el episodio de Monday Night Raw. Las semifinales y la final se concentrarán hacia finales de junio en Night of Champions.

¿Quiénes se coronarán como los próximos King y Queen of the Ring?