WWE CLASH IN ITALY se llevó a cabo este 31 de mayo de 2026, con un estelar entre Roman Reigns y Jacob Fatu, con el primero reteniendo su título en un combatre tribal. Este es el análisis de lo mejor y lo peor del show.

Lo bueno y lo malo de WWE CLASH IN ITALY

LO PEOR de WWE CLASH IN ITALY

► 2 – Algunos errores de ejecución

No hubo un combate malo, pero especialmente en los dos femeniles vimos algunos errores de ejecución que afectaron su brillo. En el de Rhea contra Jade, B-Fab no pudo hacer bien su trabajo de tomar el pie de su líder para salvarla del conteo, y prácticamente la propia Jade tuvo que hacer el trabajo; por otro lado, en el de Becky contra Sol, vimos a esta última un poco errática en un par de maniobras, aunque la situación no pasó a mayores y al final del día obtuvo lo más importante: la victoria y el título.

► 1 – Polémico final entre Cody Rhodes vs. Gunther

Más allá de su desarrollo, el final de la lucha entre Cody Rhodes y Gunther por el Campeonato Indisputable WWE en Clash in Italy ha dejado un mal sabor de boca entre los fans y en el propio Gunther, donde ahora sí decidieron comentar sobre el hecho de que Gunther ha tenio su pierna debajo de las cuerdas, cuando en otras veces simplemente era ignorado (y eso motiva el hecho de que a veces los luchadores, con o sin ayuda, coloquen su pierna sobre la cuerda inferior). Ya sabemos que WWE suele ser inconsistente con sus reglas, pero al parecer dejaron la puerta abierta para una revancha entre ambos.

LO MEJOR de WWE BACKLASH

► 3- Cody Rhodes vs. Gunther

Aparte de la polémica, el combate abridor fue tal como se esperaba. Lleno de intensidad desde el inicio, con un Cody que parece tener la medida de su rival, aunque haya tenido que extremarse para retener su título.

► 2- Brock Lesnar vs. Oba Femi

Probablemente el mejor combate que le hayamos visto a Brock Lesnar en la historia reciente, y también el más largo. Dicho esto, aunque el resultado era totalmente predecible, el hecho de que Brock haya tenido que recurrir a siete F5 para derrotar a The Ruler, simplemente deja bien parado a este último, a pesar del resultado. El desempate, probablemente para SummerSlam, tiene que ser con algún tipo de estipulación que valga la pena.

► 1- Roman Reigns vs. Jacob Fatu

Una lucha que fue una buena historia contada de inicio a fin. Lejos de las interferencias clásicas a las que nos había tenido Roman Reigns acostumbrado en su reinado anterior, acá simplemente fue de un tú a tú con Jacob Fatu, quien también recurrió a lo mejor de su arsenal para tomar su posición como campeón, aunque simplemente no pudo. Roman consolida nuevamente su reinado y su posición como el Jefe de la Mesa.

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