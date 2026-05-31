AAA presentó este 30 de mayo de 2026 desde la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León. un programa corto, pero con varios momentos destacados, en su especial Noche de los Grandes.

Lo bueno y lo malo de Lucha Libre AAA 30 de mayo 2026

LO MALO de LUCHA LIBRE AAA

► 1 – La lucha de parejas

Lo peor fue el estilo de las luchas de parejas de WWE, con largos tramos de martirio que no encajan con el ritmo del público mexicano, y una calificación de apenas estrella y media con 4.0 en intensidad. Para un evento especial con dos luchas de cinco estrellas, este combate titular desentonó completamente.

LO BUENO de LUCHA LIBRE AAA

► 2- Laredo Kid vs. Rey Fenix III

Cinco estrellas y el mejor combate de la trilogía. Tuvo secuencias vertiginosas, el dramático Mexican Muscle Buster que Laredo rompió contra toda lógica, y un final limpio donde el mejor de los tres ganó el título. Una rivalidad que cerró de la mejor manera posible.

► 1- Lucha de máscara vs. máscara

Sangre, mesas, sillas, dramatismo al máximo. Una lucha de WWE que de verdad parecía lucha de apuestas mexicana. No en balde le dimos cinco estrellas. El Original Grande Americano reconoció ante el público que no puede sobrepasar el espíritu mexicano, y le entregó su máscara al rival diciéndole que de ahí en adelante eso es suyo. Un momento genuino en un producto que no siempre los genera.

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