Lo bueno y lo malo de AEW COLLISION 30 de mayo 2026

AEW COLLISION 30 DE MAYO 2026.— Este sábado vimos un nuevo episodio de AEW Collision, cuyo estelar vimos a Konosuke Takeshita derrotar a Daniel Garcia para retener en el Campeonato Internacional AEW.

AEW COLLISION 30 DE MAYO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Collision.

LO MALO

► 1- Luchas de relleno

Y el relleno semanal de Collision le tocó a Lee Johnson, quien no tuvo problemas en despachar en noventa segundos a su rival. Como siempre, una lucha que no aporta nada, más que darle algo de tiempo de TV a Johnson. Tuvimos además una segunda lucha de relleno, protagonizada por Brian Cage y Jake Doyle, que duró menos de dos minutos.

LO BUENO

► 2- Death Riders vs. The Infantry

Un combate bastante entretenido, como suele ocurrir cuando los Death Riders se desatan y arrasan con todo. Bien por The Infantry también, quienes tuvieron su momento de gloria y protagonizó secuencias espectaculares.

► 1- Konosuke Takeshita vs. Daniel Garcia

Takeshita le dio mucha ofensiva a García aquí, y ambos dieron una pequeña lección de buena lucha libre. García trabajó bien el tobillo de su rival, pero al final Takeshita tenía demasiado en su arsenal para salir victorioso. Este va a ser un reinado muy bueno para el japonés.