Lo bueno y lo malo de AEW DYNAMITE 27 de mayo 2026

AEW DYNAMITE 27 DE MAYO 2026.— Este miércoles vimos un nuevo episodio de Dynamite, que se juntó con AEW Collision. Dynamite dejó este miércoles una noche muy sólida luego de Double or Nothing 2026, destacando especialmente la pelea callejera entre Kris Statlander e Hikaru Shida.

AEW DYNAMITE 27 DE MAYO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO MALO

► 2- División femenil

La falta de atención de AEW hacia sus luchadoras en su programa principal es preocupante, relegando el único combate significativo en el tiempo extra. Fuera de eso, solo hubo otro combate que fue un simple squash de Divine Dominion. Además, no han dado una sola actualización sobre qué van a hacer con el Campeonato TBS que Willow Nightingale ha dejado vacante.

► 1- Promo de Kevin Knight

El inicio de la etapa como rudo de Kevin Knight dejó muchísimas dudas, ya que su argumento para traicionar a Darby Allin (afirmar que él debió ser el retador mundial) carece de lógica, dado que el propio Knight ya había fracasado en su intento de destronar a Allin hace varias semanas. Además, el segmento hizo ver ingenuo a su excompañero «Speedball» Mike Bailey y el ataque posterior careció de la intensidad necesaria.

LO BUENO

► 2- Claudio Castagnoli vs. Brody King

Un choque brutal de desgaste físico en los cuartos de final de la Copa Owen Hart. Este fue combate intenso, donde ambos pesos completos se masacraron a base de lazos, antebrazos europeos y patadas rudimentarias pero efectivas. Claudio se vació físicamente e intentó revertir la balanza con un pop-up uppercut, pero la resiliencia de King terminaron por imponerse, liquidando la contienda con un brutal lazo.

► 1- Kris Statlander vs. Hikaru Shida

Kris Statlander y Hikaru Shida se dieron con todo en una lucha callejera extrema para poner fin a su rivalidad de meses. A pesar de transmitirse durante el tiempo extra del show, el combate cumplió con creces las expectativas de la estipulación, entregando maniobras sumamente vistosas y violentas, dándole un buen cierre al programa.

También te puede interesar: