Lo bueno y lo malo de AEW DOUBLE OR NOTHING 2026

AEW DYNAMITE 20 DE MAYO 2026.— Este miércoles vimos un nuevo episodio de Dynamite, que se juntó con AEW Collision. Dynamite dejó este miércoles una noche muy sólida rumbo a Double or Nothing 2026, destacando especialmente la defensa titular de FTR sobre The Conglomeration, por el Campeonato de Parejas AEW.

AEW DYNAMITE 20 DE MAYO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO MALO

► 2- Riesgos innecesarios

Aunque no hubo situaciones que lamentar, incluyendo el hecho de que Darby Allin siempre lucha al límite, hubo algunas maniobras durante el evento (como la de Athena sobre Mina) que pudieron salir mal, por lo que igual se debería, en lo posible, evitar riesgos innecesarios, aunque se entienda que quieren ponerle la mayor intensidad posible en este tipo de combates.

► 1- Evento largo

AEW debe buscar la forma de hacer más cortos estos eventos. Muchos combates, y aunque la mayoría son de calidad, algunos vienen sobrando para un PPV.

LO BUENO

► 3- Stadium Stampede

Puro entretenimiento, aunque a la larga no signifique nada. Al principio hicieron un buen trabajo al no depender de las armas, lo que ayudó a que se sintiera diferente al combate de «Me rindo» que hubo al inicio. Además, todo giró en torno a los choques de vehículos, pero salió un Stadium Stampede diferente.

► 2- Jon Moxley vs. Kyle O’Reilly

Excelente trabajo de llaveo, con O’Reilly trabajando de forma sublime, y manteniendo el combate como parte fundamental para conducirlo directamente al final. Una serie realmente sólida entre estos dos luchadores, que estuvieron a un gran nivel.

► 1- Kazuchika Okada vs. Konosuke Takeshita

Un encuentro de lucha libre profesional absolutamente grandioso. Un talento increíble por parte de ambos luchadores en plena forma, y este es el tipo de combate que deben atraer a los fanáticos de la industria. Contraataques tras contraataques, manteniendo a todos en vilo. Desempeño espectacular por parte de ambos.

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