Double or Nothing: MJF, NUEVO Campeón Mundial de Peso Completo AEW y salvó su cabellera

Esta noche, en la lucha número 12 del PPV AEW Double or Nothing 2026, la lucha estelar del PPV, vimos cómo Darby Allin perdió el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW ante MJF, quien se convirtió así por tercera vez en Campeón Mundial y salvó su preciada cabellera.

► Así fue la gran victoria de MJF ante Darby Allin para ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW y salvar su cabellera

MJF tomó a Darby Allin y le hizo tremendo martinete contra las escaleras metálicas. ¡Tremendo golpe! Luego, Darby atacó a MJF, evitando que usara el anillo dynamite ring.

Darby pateó a MJF, pero este le dio un codazo a la nuca y voló desde el esquinero para darle doble pisotón al brazo al skater.

Darby le hizo rodada a espaldas a MJF y buscó hacerle el scorpion deathlock, hasta que lo logró, castigando y dando muchas muestras de dolor MJF, hasta casi se rinde.

MJF tomó las sogas, pero Darby se lanzó con Coffin Drop, solo que MJF lo recibió con las rodillas en alto y la cuenta llegó solo a dos.

MJF luego recibió tremendo scorpion deathdrop. Darby canceló a última hora un Coffin Drop y MJF lo mandó a volar con derribada; luego hubo varios intercambios de rodadas a espaldas, pero todas quedaron en dos.

Con una rana, de lado y lado, consiguieron cuentas en dos segundos; luego, durante como un minuto y 20 segundos, intercambiaron rodadas a espaldas para cuentas solo en uno y en dos.

Darby recibió un golpe a la tráquea, pero con un Code Red, Darby casi logra ganar la contienda. Ambos quedaron exhaustos tendidos en la lona.

En medio de toda esta acción desenfrenada, un camarógrafo o asistente de camarógrafo resultó herido y fue atendido por sus compañeros, quienes lo ayudaron a salir cojeando rumbo a backstage.

MJF luego se puso en la espalda a Darby Allin y lo sentó en una silla cerca a la pantalla gigante. Darby le hizo una sleeper hold a MJF y lo dejó mal, lo puso sobre una mesa y se subió a lo alto del escenario.

Darby Allin voló con tremendo Súper Coffin Drop desde lo alto del escenario de la rampa, donde está la pantalla LED con el logo de Double or Nothing, y castigó feamente a MJF.

Darby resultó con la nuca sangrando y luego, cansadísimo, no pudo cargar a MJF de regreso al encordado; aunque con algo de dificultad pudo hacerlo y luego, remató con otro Coffin Drop a MJF, pero este se salvó.

Darby luego se puso en pie, subió al esquinero, pero MJF saltó sobre las sogas y le hizo golpear en la zona íntima con el esquinero al Campeón Mundial.

MJF se subió al esquinero, se puso a Darby en el hombro y casi lo mata con un avalanche tombstone piledriver para ganar la lucha, convertirse en tres veces Campeón Mundial de Peso Completo AEW y salvar su cabellera tras una fantástica lucha.

Darby Allin iba a salir en camilla, pero MJF lo golpeó de nuevo. Kevin Knight, Campeón TNT, tuvo que salir para mandar a MJF fuera... ¡Pero Kevin Knight le hizo tremendo UFO Splash a Darby Allin y mandó la camilla contra el suelo! ¡Tremenda traición!

MJF aplaudió y Kevin Knight se quedó procesando su cambio a rudo, mientras la función cerró con los paramédicos volviendo a acomodar a Darby Allin en la camilla y Kevin Knight ya disfrutando de las consecuencias de sus actos.