Double or Nothing: Thekla venció a Hikaru Shida, Jamie Hayter y Kris Statlander

Esta noche, en la décima lucha del PPV AEW Double or Nothing 2026, vimos cómo la Toxic Spider, Thekla, logró vencer a Hikaru Shida, Jamie Hayter y Kris Statlander en una Fatal 4-Way para retener el Campeonato Mundial Femenil AEW.

► Así fue la gran victoria de Thekla en AEW Double or Nothing 2026

Las cuatro comenzaron observándose hasta que Hikaru Shida, Jamie Hayter y Kris Statlander atacaron juntas a Thekla. Las tres comenzaron a turnarse el castigo sobre ella antes de que Hayter y Statlander empezaran a batallar entre sí.

Shida sacó de la ceja del ring a Thekla con una botaza a la cara y luego se unió a Statlander para atacar a Hayter, aunque Hayter respondió derribándolas con un lazo al cuello. Thekla regresó al ring y volvió a lanzarse sobre Hayter hasta que Statlander y Shida intervinieron.

Thekla castigó a Statlander con una botaza, pero Shida respondió arrinconándola junto a Hayter para que Statlander las aplastara a ambas. Poco después, Shida sorprendió a todas con patadas voladoras que derribaron a sus tres rivales.

Las cuatro comenzaron entonces a intercambiar cuentas cercanas a tres. Hayter fue enviada hacia ringside y Thekla evitó un ataque aéreo de Statlander antes de que el caos explotara fuera del ring.

Thekla se lanzó sobre sus rivales con un tope suicida y luego castigó a Shida contra la barricada y a Hayter contra las escaleras metálicas. Statlander intentó reaccionar, pero Thekla la atrapó con una variante del Rings of Saturn. Statlander logró escapar mordiendo los dedos de Thekla antes de castigarla en el esquinero.

Thekla respondió atrapándola con una tarántula entre las cuerdas. Statlander logró liberarse y comenzó a pelear con Thekla sobre la tercera cuerda hasta que Thekla conectó un spider súplex.

Shida aprovechó la distracción para atacar a Thekla, aunque Hayter apareció y terminó recibiendo un súperplex de Shida. Shida intentó rematarla con un Falcon Arrow, pero Hayter respondió con un saito súplex. Statlander atacó a Hayter, aunque inmediatamente fue derribada por una spear de Thekla. Las cuatro quedaron tendidas en la lona y los fans, emocionados, las aplaudían y ovacionaban.

Hayter y Statlander se pusieron en pie primero y se derribaron mutuamente con un doble lazo al cuello. Thekla encontró una oportunidad, pero Shida la frenó antes de recibir un Falcon Arrow para una cuenta cercana a tres.

Thekla conectó después una patada giratoria y comenzó a posar como araña hasta que Statlander la atrapó. Hayter evitó el Saturday Night Fever y Shida volvió al ataque antes de que Statlander terminara volando fuera del ring. Thekla atrapó entonces a Hayter con un octopus hold, aunque Hayter logró escapar con un backbreaker.

Hayter conectó después el Hayterade sobre Thekla, pero Shida rompió la cuenta y respondió con un Falcon Arrow seguido de una llave de rendición. Statlander interrumpió el castigo para atacar a Shida por haberla golpeado anteriormente.

Ambas comenzaron a intercambiar golpes hasta que Statlander sacó a Shida del encordado. Luego se enfrentó cara a cara con Thekla y logró conectar el Saturday Night Fever, aunque Shida apareció con un palo de kendo para romper la cuenta golpeando a Statlander en la espalda.

Thekla aprovechó el caos para lanzar a Shida hacia ringside y rematar a Statlander con un pisotón en la nuca para quedarse con la victoria por cuenta de tres y retener así su título.