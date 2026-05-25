AEWDoN: Chris Jericho, Bobby Lashley, Shelton Benjamin y The Elite, vencedores

Esta noche, en la lucha número once del PPV AEW Double or Nothing 2026, vimos una gran lucha estilo Stadium Stampede Match en donde ChrisJericho, Bobby Lashley y Shelton Benjamin de The Hurt Syndicate y Kenny Omega, Matt Jackson, Nick Jackson y ‘Jungle’ Jack Perry de The Elite, acompañados de MVP, lograron vencer a Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona de The Demand, el mexicano Andrade el Ídolo y Mark Davis de The Don Callis Family y Clark Connors y David Finlay de The Dogs.

► Así fue la fantástica Stadium Stampede Match de AEW Double or Nothing 2026

La lucha comenzó en completo caos, como es lo habitual y lo genial de esta lucha, con música de fondo, mientras todos comenzaron a luchar dentro y fuera del ring. Los técnicos se unieron primero para atacar a Ricochet y comenzaron a turnarse el castigo hasta que Bobby Lashley lo levantó y lo derribó con un chokeslam hacia ringside.

The Young Bucks intentaron lanzarse sobre sus rivales, pero The Dogs los frenaron. Lashley comenzó a luchar con ellos mientras Davis y Gates of Agony atacaban a Shelton Benjamin y Perry. Ricochet finalmente sorprendió a todos lanzándose con un shooting star press sobre varios luchadores en ringside antes de posar junto a GOA mientras el público los abucheaba.

Kaun comenzó a atacar a Kenny Omega, aunque terminó sacado del ring. Liona atrapó después a Ricochet con un tirabuzón mientras los demás aprovechaban para aumentar la presión de la llave. MVP apareció entonces en la ceja del encordado y golpeó el brazo de Ricochet con su bastón, provocando que todos perdieran el equilibrio y cayeran hacia la rampa, bastante divertido.

The Young Bucks reaccionaron lanzándose sobre sus rivales y Benjamin también conectó un tope suicida. Dentro del ring, The Elite y Chris Jericho arrinconaron a los villanos mientras Perry sorprendía a Davis con una rana que lo mandó hacia ringside. Jericho, Omega y The Bucks celebraron juntos antes de ser atacados sorpresivamente por The Demand.

Jericho y The Young Bucks recuperaron el control del catótico combate conectando a GOA con el Walls of Jericho al mismo tiempo. Perry luego atacó a Davis usando una aspiradora llena de polvo. Nick Jackson colocó una mesa y junto a Matt intentó castigar a Finlay desde la tercera cuerda, aunque Connors logró sacar a Finlay de la mesa y escaparon entre el público.

La batalla se trasladó hacia backstage, donde Toa y Kaun y The Hurt Syndicate comenzaron a golpearse en el pasillo. Benjamin persiguió a Kaun mientras Lashley intentaba atrapar a Liona con el Hurt Lock. Liona logró escapar y apareció Lio Rush, quien ahora es conocido como Blackheart.

Blackheart mordió la mano de Liona antes de atacarlo, aunque Liona terminó recibiendo una patadota en la cara de Lashley mientras la acción regresaba hacia el ring. Kenny Omega y Chris Jericho comenzaron a luchar con Andrade mientras The Young Bucks atacaban a Connors en otra parte de la arena.

Andrade intentó distraerse tomándose una foto con una fanática, pero Luchasaurus apareció para escupirle niebla en el rostro. Mientras tanto, Ricochet llevó a Jericho de regreso hacia ringside, pero Jericho respondió sacando una bolsa llena de pelotas de tenis debajo del ring.

Jericho lanzó a Ricochet con un súplex sobre las pelotas de golf y luego intentó atraparlo con el Walls of Jericho, aunque Ricochet respondió con un death valley driver sobre las pelotas de golf.

La contienda se trasladó hacia catering, donde Mark Davis atacó a Jack Perry antes de comenzar una batalla masiva de comida cuando Satnam Singh apareció. De regreso en ringside, The Young Bucks castigaron a Connors usando botes de basura y un carrito de compras antes de rematarlo con una superkick. Liona apareció para atacar brutalmente a The Bucks y luego junto a Kaun lanzó a Nick Jackson dentro de un carrito hasta hacerlo caer hacia el suelo con unas patadas voladoras.

Shelton Benjamin apareció para intentar salvar a The Bucks, pero David Finlay lo atacó con un palo irlandés shillelagh. Bobby Lashley también recibió un golpe con el arma antes de que Connors lo sorprendiera con una spear. Más adelante, Ricochet atacó a Jericho con una raqueta de tenis, aunque Jericho reaccionó usando una gigantesca raqueta entregada por Luther y luego castigó a Ricochet con una máquina automática de pelotas de tenis.

En el ring, The Dogs dominaron a Matt Jackson y Shelton Benjamin hasta que ambos reaccionaron conectando varios suplexes. The Young Bucks comenzaron después una lluvia de superkicks y junto a Lashley derribaron a Toa Liona con una spear. La acción se trasladó hacia el estacionamiento, donde Mark Davis encontró una nota clavada con un cuchillo en un carrito de golf. Segundos después, el autobús de Jurassic Express apareció a toda velocidad y destruyó el carrito mientras Jack Perry observaba el caos.

Kenny Omega sorprendió después a Andrade con un snap dragon súplex seguido de un V-Trigger. Lashley levantó a Toa Liona y lo lanzó desde la ceja del ring para que atravesara con sucuerpo una mesa.

Luego atacó a Mark Davis con un exploder súplex que lo mandó contra la barricada. Jack Perry reapareció para atacar nuevamente mientras The Young Bucks atravesaban a The Dogs sobre dos mesas.

Omega remató al mexicano Andrade el Ídolo on el One Winged Angel atravesando otra mesa y Ricochet terminó atrapado por todos los técnicos. The Bucks buscaron el BTE Trigger, pero Kaun apartó a Ricochet del Judas Effect. Finalmente, todo el equipo castigó a Bishop con una superkick y Chris Jericho remató la lucha con un Lionsault para conseguir la victoria.