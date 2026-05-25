AEWDoN: Swerve Strickland venció a Bandido en la Copa Owen Hart

Esta noche, en la sexta lucha del PPV AEW Double or Nothing 2026, vimos cómo el mexicano Bandido cayó ante Swerve Strickland en la semifinal del Torneo Copa Fundación Owen Hart 2026.

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Swerve Strickland y Bandido comenzaron atacándose rápidamente hasta que Strickland derribó a Bandido. Bandido respondió con una bofetada y luego castigó a Strickland con un doble pisotón.

Strickland reaccionó con un lazo al cuello, aunque Bandido lo levantó con un gorilla press slam y lo lanzó hacia ringside. Bandido siguió el ataque conectando unas patadas voladoras desde la ceja del ring que mandó a Strickland contra la barricada.

Después volvió a castigarlo varias veces contra la protección y colocó a Strickland sobre una silla antes de rematarlo con una guillotina desde la ceja del ring. De regreso en el encordado, Bandido buscó una patada voladora, pero Strickland esquivó el ataque y provocó que Bandido se estrellara contra el esquinero.

Strickland aprovechó para castigarlo con un súplex alemán y luego comenzó a enfocarse en el cuello de Bandido, atrapándolo con varias llaves y golpes directos. Bandido logró reaccionar con una patada frontal a la cara y luego se lanzó desde la tercera cuerda con un tornillo. Después conectó varios codazos y un súplex antes de rendir homenaje a Eddie Guerrero con un Frog Splash para una cuenta cercana a tres.

Strickland logró escapar de un intento de 21 Plex y poco después sorprendió a Bandido con el House Call. Strickland conectó luego un Swerve Stomp, aunque Bandido sobrevivió. Ambos comenzaron a batallar sobre la ceja del ring hasta que Bandido sorprendió a Strickland con una rana que provocó que ambos cayeran brutalmente hacia ringside.

Bandido regresó al ring y conectó un 21 Plex, pero Strickland resistió la cuenta de tres. Bandido siguió atacando con un pisotón a la cabeza, aunque al intentar otro 21 Plex, Strickland lo revirtió con una quebradora de espaldas. Finalmente, Strickland remató a Bandido con otro House Call para conseguir la victoria y avanzar en el torneo a las semifinales.