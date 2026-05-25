AEWDoN: Will Ospreay derrotó a Samoa Joe y avanzo en el torneo Owen Hart

Will Ospreay y Samoa Joe se enfrentaron en los cuartos de final del torneo de la Fundación Owen Hart en Double or Nothing.

► Momentos clave

Will Ospreay llegó al ring y desde lejos saludó a Jon Moxley, a quien ya ve como su mentor. Apenas llegó Samoa Joe, Ospreay se le fue encima con un Oscutter, y por poco lo termina con Hidden Blade. Apareció el lado oscuro de Ospreay.

Pero Joe es hueso duro de roer. Evitó un Sasuke Special de Ospreay y le aplicó un candado que puso rojo el rostro del británico, quien a pesar de su renovada fiereza, la tuvo difícil para avanzar en la lucha.

Ospreay concentró sus ataques en el brazo de Joe, quien luce mucho más delgado. Una patada tras un juego de cuerdas conectó en plena cabeza de Joe.

Con sentón y powerbomb encadenado con cangrejo, Joe puso en malas condiciones a Ospreay. De inmediato, le puso el STF, al que luego convirtió en una palanca al brazo. Ospreay alcanzó las sogas.

Ospreay resistió las patadas de Joe y encaró a su rival antes de írsele encima a codazos. Joe lo derribó con un sólo, muy al estilo Misawa.

Ospreay sorprendió a Joe y le aplicó Styles Clash para dos segundos. Luego preparó el Hidden Blade, el cual conectó en pleno rostro de Joe, quien rompió el toque de espaldas. Ospreay fue por otro Hidden Blade. Joe lo bloqueó y se lo llevó en powerslam.

Joe lanzó a las cuerdas a Ospreay, quine le aplicó mística sin rendición. Posteriormente lo atrapó con palanca cruzada. Joe se la cambió en un candado a la cabeza.

Joe resistió patada de Ospreay y lo azotó en una esquina y volvió a aplicarle candado, ahora estilo adormecedor. Parecía que Ospreay se rendiría, pero alcanzó las cuerdas.

Joe iba a terminar todo con Muscle Buster, pero Ospreay pudo salirse del intento, y de inmediato conectó dos Hidden Blades, con los cuales derrotó a Joe y avanzó en el torneo.