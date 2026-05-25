Double or Nothing 2026: Jon Moxley venció a Kyle O’Reilly y retuvo el Campeonato Continental AEW

Esta noche, en la tercera lucha del PPV AEW Double or Nothing 2026, vimos cómo el talentoso y querido Jon Moxley retuvo el Campeonato Continental AEW ante Kyle O’Reilly, en una lucha sin límite de tiempo y con todos los de The Death Rider y demás vetados de ringside.

► Así fue como Jon Moxley venció a Kyle O’Reilly en AEW Double or Nothing 2026

El legendario Jim Ross estuvo en comentarios de esta lucha. Ambos vienen de dar una lucha Eliminator, en el pasado Dynamite del 20 de mayo, en donde dieron una muy buena lucha, más técnica que con intensidad, pero llegó a empate por cumplirse el límite de tiempo de 20 minutos. A Mox le gustó la lucha que le dio esta oportunidad titular a Kyle.

Aquí empezaron con toma de réferi, de nuevo llave y contrallave. Mox con una derribada a la pierna, logró derribar a Kyle, pero no se le fue encima; este luego reaccionó con un torniquete al brazo.

Mox lo arrojó a la lona y lo pateó dos veces en la espalda. Tras chocar cabezas, con derribada a la cabeza, Mox mandó a Kyle contra la lona; este resistió machetazos al pecho y con una derribada a la pierna lo mandó a la lona.

Mox resistió una adormecedora de Kyle; luego, Kyle lo mandó fuera del ring con una patada para evitar un ankle lock y le dio un fuerte rodillazo a la cara que lo mandó contra la barricada; luego le dio fuertes patadas a la pierna.

Minutos después, Mox empezó a meterle más intensidad a la lona, atacando los ojos y la cara de Kyle, dándole puñetazos al pecho, potentes, pero le respondió Kyle con tremendo rodillazo a la cara.

Kyle le dio rodillazos y puñetazos al abdomen a Mox y le dio luego un potente rodillazo a la cara, pero no pudo caminar y Mox aprovechó y le dio una patada a la rodilla izquierda y le hizo una adormecedora o sleeper hold.

Mox evitó una palanca al brazo, y le puso a Kyle un cangrejo a la pierna, para luego hacerle un pisotón a la pierna y extenderle la extremidad, pero Kyle logró sobrevivir y agarrar las sogas.

El final de la lucha llegó cuando Jon Moxley hizo rendir con una palanca a la pierna a Kyle O’Reilly.

Bueno, una lucha de Jon Moxley no se siente completa sin sangre y, la verdad, aunque estas dos luchas ante Kyle O’Reilly fueron buenas, faltó algo de intensidad.