El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 25 de mayo 2026 en el Jerome Schottenstein Center, en Columbus, Ohio, coliseo con capacidad para 20,000 aficionados, y casa de los Ohio State Buckeyes de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

SIN DESCALIFICACION: Finn Balor venció a JD McDonagh El Grande Americano y Los Americanos vencieron a El Grande Americano Original y Los Americanos Hermanos CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS: Brie Bella y Paige retuvieron ante The Judgment Day Seth Rollins venció a Austin Theory

► Este lunes en WWE Raw

El último Raw antes de Clash in Italy, veremos a Bayley y Lyra Valkyria enfrentar a Judgment Day (Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez), quienes la semana pasada no pudieron vencer en lucha titular a las Campeonas de Parejas WWE, Paige y Brie Bella. Tras perder, las rudas las atacaron para vengarse, pero al rescate llegaron Bayley y Valkyria, lo que motivó a que esta lucha fuera programada. Judgment Day lleva semanas acumulando resultados inconsistentes. Morgan intentó interferir en la defensa titular y terminó siendo el factor que le costó la lucha a su propio equipo, ¿intentará intervenir de nuevo?

Oba Femi abrirá el evento. Su reto abierto semanal llevaba semanas sin producir un rival digno, pero la semana pasada apareció por sorpresa Brock Lesnar, quien le aplicó cuatro F-5, confirmándose una revancha para Clash in Italy.

Roman Reigns y Jacob Fatu firmarán contrato para su Tribal Combat por el Campeonato Mundial de Peso Completo en Clash in Italy. Después de la ceremonia de reconocimiento del Raw del 11 de mayo —que terminó con Fatu aplicando el Tongan Death Grip al campeón—, la firma de esta noche es un mero pretexto para más violencia.