Lo bueno y lo malo de AEW DYNAMITE 20 de mayo 2026

AEW DYNAMITE 20 DE MAYO 2026.— Este miércoles vimos un nuevo episodio de Dynamite, que se juntó con AEW Collision. Dynamite dejó este miércoles una noche muy sólida rumbo a Double or Nothing 2026, destacando especialmente la defensa titular de FTR sobre The Conglomeration, por el Campeonato de Parejas AEW.

AEW DYNAMITE 20 DE MAYO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO MALO

► 2- Willow Nightingale deja el título vacante

La triste noticia de que Willow Nightingale tuvo que renunciar al Campeonato TBS y retirarse de la Copa Owen Hart debido a una lesión de hombro fue arruinada por la decisión de transmitirla en un segmento grabado en backstage, cuando el mismo debió ser frente al público. Terrible decisión para un terrible momento (la lesión) de una luchadora que estaba al alza.

► 1- Un combate eliminatorio sin sentido

La lucha de las Campeonas Mundiales en Parejas de AEW, Lena Kross y Megan Bayne, contra las luchadoras locales Kayla Lopez y Elle Valentine fue una completa pérdida de tiempo que no aportó nada a la programación. La empresa desperdicia minutos valiosos en un combate de relleno donde las campeonas solo jugaron con sus rivales antes de vencerlas, dejando además cero espacio para construir una rivalidad real de cara al PPV.

LO BUENO

► 2- Tommaso Ciampa vs. Mark Briscoe

Tommaso Ciampa y Mark Briscoe desataron el caos en una lucha donde «todo se vale», derrochando una gran química y una brutalidad sangrienta que compensó con creces las supuestas restricciones de la comisión atlética de Nueva York para Double or Nothing. Ambos salieron fortalecidos de este combate, luego de la intensidad que le pusieron.

► 1- Darby Allin vs. «Speedball» Mike Bailey

Darby Allin defendió con éxito su Campeonato Mundial por séptima vez en poco más de un mes ante un «Speedball» Mike Bailey impecable, regalándonos una lucha vibrante y llena de acción fluida antes de su choque de apuestas contra MJF. Con MJF observando desde ringside con malas intenciones y Kevin Knight neutralizando cualquier intento de trampa, el combate se mantuvo limpio y culminó con la rendición de Bailey, quien lució bien pese a la derrota.

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