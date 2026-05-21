TNA Thursday Night iMPACT! 21 de mayo 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

TNA se presenta este jueves 21 de mayo 2026 desde el Sacramento Memorial Auditorium en Sacramento, California. Será otra noche interesante cargada de acción y grandes segmentos.
► El pasado jueves en TNA Thursday Night iMPACT!
- BATTLE ROYALE POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Eric Young derrotó a Elijah, Bear Bronson, Brian Myers, Eddie Edwards, Frankie Kazarian, Jason Hotch, Eric Young, Special Agent 0, Mr. Elegance, Vincent, Dutch, The Home Town Man, BDE y Mustafa Saed (**)
- SACTOWN STREET FIGHT: AJ Francis derrotó a KC Navarro (***)
- Rosemary y Allie (con Mara Sadè) derrotaron a The Diamond Collective (Victoria Crawford y Mila Moore) (con Tessa Blanchard) (** 3/4)
- CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X, LUCHA AL MEJOR DE TRES CAÍDAS: Cedric Alexander derrotó a Leon Slater (c) para ganar el título [2-1] (**** 1/4)
► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 21 de mayo de 2026
- CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) vs. Steve Maclin
- CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Mustafa Ali (c) vs. Chazz «Starboy» Hall
- Matt Hardy vs. Vincent
- Elayna Black vs. Indi Hartwell
- Xia Brookside vs. Jada Stone
► ¿Dónde ver TNA iMPACT! en vivo?
Fecha: Jueves 21 de mayo de 2026.
Horario de referencia: 19:00 — Ciudad de México.
Sede: Sacramento Memorial Auditorium Sacramento, California.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX
|19:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Denver (MT)
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Canadá — Toronto
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Centroamérica
|20:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Colombia / Perú / Ecuador
|20:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Venezuela / Bolivia
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Chile
|22:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Argentina / Uruguay / Brasil
|22:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Reino Unido
|01:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|España / Francia / Alemania
|02:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Japón
|10:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Australia — Sídney
|12:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Nueva Zelanda
|14:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.