TNA Thursday Night iMPACT! 21 de mayo 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

TNA se presenta este jueves 21 de mayo 2026 desde el Sacramento Memorial Auditorium en Sacramento, California. Será otra noche interesante cargada de acción y grandes segmentos.

► El pasado jueves en TNA Thursday Night iMPACT!

BATTLE ROYALE POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Eric Young derrotó a Elijah, Bear Bronson, Brian Myers, Eddie Edwards, Frankie Kazarian, Jason Hotch, Eric Young, Special Agent 0, Mr. Elegance, Vincent, Dutch, The Home Town Man, BDE y Mustafa Saed (**) SACTOWN STREET FIGHT: AJ Francis derrotó a KC Navarro (***) Rosemary y Allie (con Mara Sadè) derrotaron a The Diamond Collective (Victoria Crawford y Mila Moore) (con Tessa Blanchard) (** 3/4) CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X, LUCHA AL MEJOR DE TRES CAÍDAS: Cedric Alexander derrotó a Leon Slater (c) para ganar el título [2-1] (**** 1/4)

► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 21 de mayo de 2026

CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) vs. Steve Maclin

Mike Santana (c) vs. Steve Maclin CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Mustafa Ali (c) vs. Chazz «Starboy» Hall

Mustafa Ali (c) vs. Chazz «Starboy» Hall Matt Hardy vs. Vincent

Elayna Black vs. Indi Hartwell

Xia Brookside vs. Jada Stone

► ¿Dónde ver TNA iMPACT! en vivo?

Fecha: Jueves 21 de mayo de 2026.

Horario de referencia: 19:00 — Ciudad de México.

Sede: Sacramento Memorial Auditorium Sacramento, California.

Región / Ciudad Hora local Plataforma México — CDMX 19:00 TNA+, AMC, Claro Sports Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports Estados Unidos — Chicago (CT) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports Estados Unidos — Denver (MT) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TNA+, AMC, Claro Sports Canadá — Toronto 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports Centroamérica 20:00 TNA+, AMC, Claro Sports Colombia / Perú / Ecuador 20:00 TNA+, AMC, Claro Sports Venezuela / Bolivia 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports Chile 22:00 TNA+, AMC, Claro Sports Argentina / Uruguay / Brasil 22:00 TNA+, AMC, Claro Sports Reino Unido 01:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports España / Francia / Alemania 02:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports Japón 10:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports Australia — Sídney 12:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports Nueva Zelanda 14:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.