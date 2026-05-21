TNA Thursday Night iMPACT! 21 de mayo 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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TNA se presenta este jueves 21 de mayo 2026 desde el Sacramento Memorial Auditorium en Sacramento, California. Será otra noche interesante cargada de acción y grandes segmentos.

► El pasado jueves en TNA Thursday Night iMPACT!

  1. BATTLE ROYALE POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Eric Young derrotó a Elijah, Bear Bronson, Brian Myers, Eddie Edwards, Frankie Kazarian, Jason Hotch, Eric Young, Special Agent 0, Mr. Elegance, Vincent, Dutch, The Home Town Man, BDE y Mustafa Saed (**)
  2. SACTOWN STREET FIGHT: AJ Francis derrotó a KC Navarro (***)
  3. Rosemary y Allie (con Mara Sadè) derrotaron a The Diamond Collective (Victoria Crawford y Mila Moore) (con Tessa Blanchard) (** 3/4)
  4. CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X, LUCHA AL MEJOR DE TRES CAÍDAS: Cedric Alexander derrotó a Leon Slater (c) para ganar el título [2-1] (**** 1/4)

► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 21 de mayo de 2026

Superluchas - Logotipo de lucha libre de TNA sobre fondo negro. La marca, ahora llamada TNA una vez más, muestra su icónico logotipo sobre un elegante fondo negro. A medida que IMPACT regresa a sus orígenes, los fanáticos

  • CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) vs. Steve Maclin
  • CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Mustafa Ali (c) vs. Chazz «Starboy» Hall
  • Matt Hardy vs. Vincent
  • Elayna Black vs. Indi Hartwell
  • Xia Brookside vs. Jada Stone

► ¿Dónde ver TNA iMPACT! en vivo?

Fecha: Jueves 21 de mayo de 2026.
Horario de referencia: 19:00 — Ciudad de México.
Sede: Sacramento Memorial Auditorium  Sacramento, California.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX 19:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Estados Unidos — Chicago (CT) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Estados Unidos — Denver (MT) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Canadá — Toronto 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Centroamérica 20:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Colombia / Perú / Ecuador 20:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Venezuela / Bolivia 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Chile 22:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Argentina / Uruguay / Brasil 22:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Reino Unido 01:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports
España / Francia / Alemania 02:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports
Japón 10:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports
Australia — Sídney 12:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports
Nueva Zelanda 14:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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