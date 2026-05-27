NJPW: Resultados «Best of the Super Jr 33» Día 7 Kasai y Wato se acercan a Titán

El Kyoto KBS Hall fue la siguiente escala de la gira «Best of the Super Jr 33» de New Japan Pro Wrestling, que llegó a su octava jornada de competencias.
► «Best of the Super Jr 33»
Francesco Akira ligó su tercer triunfo al dominar al joven Daiki Nagai quien aún no suma puntos.
Master Wato obtuvo su cuarto triunfo al doblegar a Valiente Jr. y se aproxima peligrosamente al líder Titán.
Tras una divertida lucha, Kosei Fujita se impuso a Ryusuke Taguchi y ambos quedaron con seis puntos.
El luchador mexicano Titán sufrió su primer descalabro de la competencia; Robbie X fue quien rompió la racha del enmascarado tras un fragoroso encuentro.
En el turno principal, Jun Kasai superó a Nick Wayne usando su mayor experiencia y con recios castigos para sumar ocho puntos, empatando en el segundo sitio con Master Wato.
Los resultados completos son:
NJPW «BEST OF THE SUPER JR. 33», 24.05.2026
Kyoto KBS Hall
767 Espectadores
1. Daisuke Sasaki y Masatora Yasuda vencieron a Masatora Yasuda y Tatsuya Matsumoto (5:43) con un Cross Facelock de Sasaki sobre Matsumoto.
2. Jakob Austin Young y Zane Jay vencieron a El Desperado y Tiger Mask (7:09) con una Imperial Prison de Young sobre Tiger.
3. Ryohei Oiwa y Robbie Eagles vencieron a Taiji Ishimori y Gedo (6:24) con un Headlock de Oiwa sobre Gedo.
4. KUSHIDA, YOH y Hyo vencieron a SHO, Yoshinobu Kanemaru y Dick Togo (7:28) con un Inside Cradle de YOH sobre Togo.
5. Best of the Super Jr. – Grupo A: Francesco Akira [6] venció a Daiki Nagai [0] (13:15) con la Fireball.
6. Best of the Super Jr. – Grupo A: Master Wato [8] venció a Valiente Jr. [4] (7:17) con un Tsutenkaku German Suplex Hold.
7. Best of the Super Jr. – Grupo A: Kosei Fujita [6] venció a Ryusuke Taguchi [6] (6:23) con un Cradle.
8. Best of the Super Jr. – Grupo A: Robbie X [6] venció a Titan [10] (15:28) con la X EXPRESS.
9. Best of the Super Jr. – Grupo A: Jun Kasai Kasai [8] venció a Nick Wayne [6] (13:50) con un Cross-Arm Stimulation.
– Best of the Super Jr. 33 – Clasificación Parcial:
Grupo A:
1. Titan [10]
2. Jun Kasai [8]
-. Master Wato [8]
4. Ryusuke Taguchi [6]
-. Nick Wayne [6]
-. Kosei Fujita [6]
-. Robbie X [6]
-. Francesco Akira [6]
9. Valiente Jr. [4]
10. Daiki Nagai [0]
Grupo B:
1. Daisuke Sasaki [6]
-. YOH [6]
-. SHO [6]
-. Taiji Ishimori [6]
-. El Desperado [6]
6. Yoshinobu Kanemaru [4]
-. Hyo [4]
-. Robbie Eagles [4]
-. Jakob Austin Young [4]
10. KUSHIDA [2]