Sol Ruca: «Quiero luchar ante Charlotte Flair»

La talentosa luchadora Sol Ruca, quien sorprendió al mundo al vencer a Becky Lynch en WWE Clash In Italy 2026 para quitarle el Campeonato Intercontinental Femenil WWE, habló acerca de Charlotte Flair.

► Sol Ruca está muy interesada en luchar mano a mano con Charlotte Flair

En una entrevista con una influencer italiana denominada Elz The Witch, Sol Ruca reveló que ya cumplió su lucha de ensueño, que fue luchar ante Iyo Sky, pero que tiene en mente otro dream match: luchar ante Charlotte Flair.

La lucha ante Iyo Sky fue un mano a mano el pasado 11 de mayo, de más de 12 minutos. Sky venció a Ruca. Estas fueron las palabras de Sol Ruca con respecto a Flair, 14 veces Campeona Mundial WWE:

“Ahora que ya tuve mi lucha soñada con Iyo Sky, me encantaría tener más combates con ella, pero creo que ahora quiero enfrentar a Charlotte Flair mano a mano. Sé que actualmente estamos en marcas diferentes, pero la he visto en el ring algunas veces en luchas de parejas y combates multipersona, aunque nunca hemos tenido ese momento una contra una. Creo que ese es el próximo desafío que quiero afrontar”.

Charlotte Flair y Sol Ruca han compartido el ring tres veces: en el Royal Rumble 2026, y luego, en un SmackDown del 10 de octubre, en donde Alexa Bliss y Charlotte Flair retuvieron el Campeonato de Parejas Femenil WWE ante Sol Ruca y Zaria.

Y antes, en julio de 2025, en el PPV WWE Evolution 2025, vimos un Fatal 4-Way por equipos: Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez de The Judgmenty Day vencieron a Bliss y Flair, Ruca y Zaria y Asuka y Kairi Sane, The Kabuki Warriors.