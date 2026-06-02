WWE NXT 2 DE JUNIO 2026 .— El pasado 19 de mayo, Kam Hendrix y Mason Rook se enfrentaron a Tony D’Angelo y Myles Borne, y ganaron gracias a una interferencia de Tavion Heights. Aunque no fue una victoria limpia, vencieron a los dos campeones principales. Hendrix aprovechó el trabajo de Rook para robarle el toque de espaldas, lo que también creó tensión entre los dos recién llegados. Una semana después durante el segmento de D’Angelo con Naraku, Hendrix lo interrumpió para decirle directamente que le quedan siete días como campeón. Naraku intervino antes de que Hendrix pudiera atacar a D’Angelo, lo que convirtió al japonés en el guardián inesperado del campeón. D’Angelo asumió que Naraku quería una oportunidad por el campeonato como cualquier otro, pero Naraku lo sorprendió diciendo que él hará lo posible para mantener a D’Angelo como campeón, porque es su «destino ir a la guerra juntos». Hendrix lleva apenas tres semanas en NXT y ya tiene una oportunidad titular, pero dado lo que dijo Naraku, no debe albergar muchas esperanzas de destronar a D’Angelo. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
- WWE NXT 26 de mayo 2026 | Lola Vice vs. Izzi Dame.
- WWE SMACKDOWN 29 de mayo 2026 | The Miz vs. Axiom.
- LUCHA LIBRE AAA 30 de mayo 2026 | NOCHE DE LOS GRANDES.
- WWE CLASH IN ITALY | Cody Rhodes vs. Gunther.
- WWE RAW 1 de junio 2026 | Inicia King and Queen of the Ring.
Lexis King expondrá el Campeonato WWE Speed ante Romeo Moreno, quien ganó la oportunidad al derrotar a Nathan Frazer en el torneo después de que la otra lucha —Sean Legacy vs. Dorian Van Dux— terminara en empate por límite de tiempo, lo que obligó a reestructurar el bracket y convirtió a Moreno en el contendiente directamente desde la semifinal.
Lizzy Rain y Zaria se enfrentarán en mano a mano. Rain viene de su oportunidad por el Campeonato Norteamericano Femenil ante Tatum Paxley, y aunque no ganó, logró mucha credibilidad.
En acción de relevos, Myles Borne y Tavion Heights se medirán con DarkState (Dion Lennox y Osiris Griffin). DarkState expulsó a Saquon Shugars del grupo, lo que reconfiguró la dinámica de la facción: ahora son Lennox y Griffin los que llevan la bandera de un grupo que ha perdido más de lo que ha ganado en las últimas semanas.
Además, Tate Wilder enfrentará a Jackson Drake, que estará acompañado por el resto del Vanity Project (Myka Lockwood, Brad Baylor y Ricky Smokes).
WWE NXT 2 de junio 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro
WWE NXT 2 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Tony D’Angelo vs. Kam Hendrix
1. Lizzy Rain vs. Zaria
El Final
Valoración
7.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Buen combate. Estas dos lo dejaron todo.
-
Contras
Tras el combate, Zaria quiso atacar a Lizzy, pero llegó Tatum Paxley para detenerla y prometerle una lucha titular la próxima semana.
Saquon Shugars apareció entre el público para atacar a Cutler James y dejarlo fuera de combate antes de la lucha programada para Darkstate, y esta no se dio.
WWE NXT 2 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Tony D’Angelo vs. Kam Hendrix
2. OTM vs. The Culling
El Final
Valoración
5.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Los de OTM siguen en racha y van por el Campeonato de Parejas.
-
Contras
WWE NXT 2 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Tony D’Angelo vs. Kam Hendrix
3. Jackson Drake vs. Tate Wilder
El Final
Valoración
5.1
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Buen desempeño de Tate Wilder, pese al resultado adverso.
-
Contras
Tras el comercial, Robert Stone fue entrevistado en su oficina, y los de Darkstate causaron estragos, acabando con Jasper Troy en el proceso.
WWE NXT 2 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Tony D’Angelo vs. Kam Hendrix
4.
El Final
Valoración
0.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Contras