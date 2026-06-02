WWE NXT 2 DE JUNIO 2026 .— El pasado 19 de mayo, Kam Hendrix y Mason Rook se enfrentaron a Tony D’Angelo y Myles Borne, y ganaron gracias a una interferencia de Tavion Heights. Aunque no fue una victoria limpia, vencieron a los dos campeones principales. Hendrix aprovechó el trabajo de Rook para robarle el toque de espaldas, lo que también creó tensión entre los dos recién llegados. Una semana después durante el segmento de D’Angelo con Naraku, Hendrix lo interrumpió para decirle directamente que le quedan siete días como campeón. Naraku intervino antes de que Hendrix pudiera atacar a D’Angelo, lo que convirtió al japonés en el guardián inesperado del campeón. D’Angelo asumió que Naraku quería una oportunidad por el campeonato como cualquier otro, pero Naraku lo sorprendió diciendo que él hará lo posible para mantener a D’Angelo como campeón, porque es su «destino ir a la guerra juntos». Hendrix lleva apenas tres semanas en NXT y ya tiene una oportunidad titular, pero dado lo que dijo Naraku, no debe albergar muchas esperanzas de destronar a D’Angelo. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

Lexis King expondrá el Campeonato WWE Speed ante Romeo Moreno, quien ganó la oportunidad al derrotar a Nathan Frazer en el torneo después de que la otra lucha —Sean Legacy vs. Dorian Van Dux— terminara en empate por límite de tiempo, lo que obligó a reestructurar el bracket y convirtió a Moreno en el contendiente directamente desde la semifinal.

Lizzy Rain y Zaria se enfrentarán en mano a mano. Rain viene de su oportunidad por el Campeonato Norteamericano Femenil ante Tatum Paxley, y aunque no ganó, logró mucha credibilidad.

En acción de relevos, Myles Borne y Tavion Heights se medirán con DarkState (Dion Lennox y Osiris Griffin). DarkState expulsó a Saquon Shugars del grupo, lo que reconfiguró la dinámica de la facción: ahora son Lennox y Griffin los que llevan la bandera de un grupo que ha perdido más de lo que ha ganado en las últimas semanas.

Además, Tate Wilder enfrentará a Jackson Drake, que estará acompañado por el resto del Vanity Project (Myka Lockwood, Brad Baylor y Ricky Smokes).

WWE NXT 2 de junio 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

WWE NXT 2 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Tony D’Angelo vs. Kam Hendrix 1. Lizzy Rain vs. Zaria El enfrentamiento comenzó con Zaria dominando a Lizzy Rain tras arrinconarla con tacleadas, aunque Rain logró responder con una patada voladora, una hurracanrana y varios machetazos. Zaria detuvo la ofensiva con una patada pump kick y duros latigazos contra las esquinas. La acción se interrumpió brevemente por la aparición de Tatum Paxley en la rampa, lo que distrajo a Zaria y permitió que Rain buscara una cobertura rápida de dos antes del corte comercial. De regreso al ring, Zaria mantuvo el castigo sentándose sobre la espalda de su oponente y aplicando un candado a la barbilla. Rain logró zafarse y buscó múltiples conteos rápidos, pero Zaria la frenó con una quebradora y pasó a asfixiarla en el esquinero. Tras una disputa en las alturas, Rain consiguió aplicar una hurracanrana desde la tercera cuerda, a lo que Zaria contestó de inmediato con una spear que dejó a ambas tendidas. En el intercambio final, Rain conectó un tornado DDT y un Samoan Drop que casi le dieron la victoria, pero Zaria recuperó el control con una patada giratoria, un suplex alemán de resorte, una segunda spear y un F-5 para asegurar la victoria. El Final F5 de Zaria Valoración 7.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen combate. Estas dos lo dejaron todo.

Contras



Tras el combate, Zaria quiso atacar a Lizzy, pero llegó Tatum Paxley para detenerla y prometerle una lucha titular la próxima semana.

Saquon Shugars apareció entre el público para atacar a Cutler James y dejarlo fuera de combate antes de la lucha programada para Darkstate, y esta no se dio.

WWE NXT 2 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Tony D’Angelo vs. Kam Hendrix 2. OTM vs. The Culling Lucien y Nico iniciaron las hostilidades, con este último utilizando la esquina como aliado para arrinconar y castigar a su rival. Sin embargo, en un intento de embestida, Lucien derribó a Nico con un lazo y este se salió del ring. La acción se trasladó afuera y, con la ayuda de Spears, Nico estrelló a Lucien contra el poste. Al volver del comercial, los de OTM recuperaron el ritmo, y con la ayuda de Spears, Nico logró una cuenta de dos sobre Lucien. Sin embargo, Bronco volvería a la acción, y con una distracción entre los miembros de The Culling, Nico fue puesto fuera de circulación con una patada, y Lucien planchó a Spears con un bombazo, y luego se combinaría con su compañero para sellar la victoria de su equipo. El Final Doble equipo sobre Spears. Valoración 5.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Los de OTM siguen en racha y van por el Campeonato de Parejas.

Contras



WWE NXT 2 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Tony D’Angelo vs. Kam Hendrix 3. Jackson Drake vs. Tate Wilder Tras un intercambio inicial, Jackson se burló de su rival, quien logró contraatacar y derribó a su rival con un Slingblade, obligándolo a salirse del ring. Tate aprovechó para lanzarse con una Cannonball sobre todo Vanity Project. Tate lograba mantenerse a flote pese a las interferencias externas, y tuvo dominado a su rival, aunque este aprovechó la pérdida de tiempo que experimentó tras subir a la tercera cuerda, aunque logró reponerse y conectar un bombazo, seguido de una plancha invertida para lograr otra cuenta de dos. Los campeones de parejas interfirieron y eso le permitió a Myka interceptar su ataque y azotarlo contra el ring. Jackson aprovechó y con una plancha de 450 se llevó el triunfo. El Final Plancha de 450 de Jackson Valoración 5.1 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen desempeño de Tate Wilder, pese al resultado adverso.

Contras



Tras el comercial, Robert Stone fue entrevistado en su oficina, y los de Darkstate causaron estragos, acabando con Jasper Troy en el proceso.