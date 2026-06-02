AEW Dynamite se presenta este miércoles en el Stuart C. Siegel Center, en Richmond, Virginia, coliseo con capacidad para 7,637 aficionados y casa de los VCU Rams de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

Jericho venció a Ricochet (****) Rush venció a Orange Cassidy, Lio Rush y Brian Cage (*** 1/2) CUARTOS DE FINAL TORNEO VARONIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2026: Brody King venció a Claudio Castagnoli (***) Anna Jay y Tay Melo vencieron a Ava Everett y Allie Katch (** 1/2) CUARTOS DE FINAL TORNEO VARONIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2026: Mark Davis venció a ‘Jungle’ Jack Perry (****) Jon Moxley, PAC y Will Ospreay vencieron a Dezmond Xavier, Zachary Wentz y Myron Reed (**** 1/2) Andrade el Ídolo venció a Ace Austin (****) LIGHTS OUT PHILLY STREET FIGHT: Kris Statlander venció a Hikaru Shida (*****)

►Este miércoles en AEW Dynamite

La semana pasada, MJF celebraba su victoria sobre Darby Allin en Double or Nothing cuando fue interrumpido por Mark Briscoe, quien reclamó una oportunidad titular. MJF rechazó el desafío, pues no consideró que Briscoe hubiera hecho méritos, además de que, según MJF, si Briscoe le ganaba el título haría quebrar a AEW. Casi de inmediato apareció Rush, quien venía de lograr su sexta victoria consecutiva, y encaró a MJF. Sin pausa, sin negociación, el Toro Blanco simplemente señaló el título, y MJF aceptó que realmente merecía luchar por él. Será la segunda vez que ambos se enfrenten. La vez pasada, MJF se llevó la victoria, pero dos años después, Rush es un animal completamente diferente. ¿Logrará el mexicano destruir prematuramente el reinado de Maxwell Jacob Friedman?

Kevin Knight expondrá el Campeonato TNT ante «Speedball» Mike Bailey. Knight se volvió rudo traicionando a Darby Allin, y la semana pasada le dio la espalda a su viejo amigo Speedball. Ambos eran la popular dupla JetSpeed, y esa identidad compartida es ahora el arma más afilada que cada uno tiene contra el otro.

En lucha de la rama varonil del torneo de la Fundación Owen Hart, Will Ospreay se medirá con Mark Davis. Ambos fueron aliados en United Empire en New Japan, pero ahora está en juego una oportunidad titular para All In. Y gracias a los consejos de Jon Moxley, Ospreay llegará sediento de sangre y dispuesto a vencer al poderoso Davis.

Además, en la rama femenil del mismo torneo, Alex Windsor se enfrentará a una comodín. Dado que Willow Nightingale se lesionó y su plaza en el torneo quedó vacante, esta noche veremos a una sustituta. ¿Será alguien conocida o una sorpresa inesperada?

