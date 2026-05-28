AEW Dynamite: MJF acepta el reto de Rush por el Campeonato Mundial AEW

MJF es el nuevo Campeón Mundial AEW después de vencer a Darby Allin en la lucha de título contra cabellera en Double or Nothing. En AEW Dynamite fue programada su celebración por ser el único luchador en AEW que ha acumulado tres reinados con el principal cinturón de la compañía.

► Momentos clave

MJF llegó con el viejo cinturón de Darby Allin y con el nuevo. Dijo que Allin está escondido por haber perdido con algo tan simple como una derribada de candado.

MJF dijo que hablarán sobre él en los libros de historia hasta que explote el sol, y que los fans se darán cuenta de lo afortunados que son por verlo en vivo y en directo. «Esta es la mejor era imaginable, porque es la era que sobre mí».

Después de pedir que todos se arrodillaran ante él, su celebración fue interrumpida por Mark Briscoe.

«Max, estamos en Philly, donde la gente es dura y trabajadora. Tú no perteneces aquí, porque no eres duro. Piensas que el mundo te pertenece, que no estamos a tu nivel, nos dices que eres mejor que nosotros. Lo crees con todo tu corazón. Déjame recordarte que no fue hace mucho que te derroté en medio de este ring. Así que deja te lo digo claro: Quiero una oportunidad titular. ¿Vas a continuar siendo una perra o vas a amarrarte los pantalones como un hombrecito?».

MJF respondió que, a diferencia de todos en la compañía, él entiende que AEW es un negocio, y que si ya fue mal negocio que Darby fuera campeón, sería peor con Briscoe.

«Si me ganas el título, vas a mandar a esta compañía a la quiebra»

MJF ya se iba, cuando fue interceptado por Rush, quien también le pidió una oportunidad titular.

MJF aceptó que Rush tiene más posibilidades de marketing que Briscoe, así que le dio una oportunidad por el Campeonato Mundial AEW. Será la próxima semana.