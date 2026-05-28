NOAH: Resultados «Monday Magic Inside Out Season Ep.2» Hikaru Sato se corona

Desde el Shinjuku FACE de la capital japonesa, Pro Wrestling NOAH presentó una función más de la serie «Monday Magic Inside Out Season Ep.2«.

► «Monday Magic Inside Out Season Ep.2»

Al inicio del evento se anunció que el vacante Campeonato Femenino GHC se disputará el 15 de junio entre Great Sakuya y MIRAI. Sakuya atacó a MIRAI arrojándole Green Mist.

Kenoh y AMAKUSA dieron cuenta en una accidentada lucha contra Brahman Shu y Brahman Kei. Este fue el reencuentro de Kenoh con los Brahman Brothers en medio del caos.

En tremenda lucha, Hikaru Sato logró imponerse a Masato Tanaka para apoderarse del Campeonato Hardcore GHC. La primera defensa del título de Hikaru Sato será una lucha a tres bandas el 15 de junio en el Korakuen Hall contra Shuji Ishikawa y Daisuke Sekimoto.

Los resultados completos son:

NOAH «MONDAY MAGIC INSIDE OUT SEASON EP2», 25.05.2026

Shinjuku FACE

1. Rich Port Ayala venció a Iker Navarro (6:57) con Don’t Authority.

2. 3 Way Match: Seri Yamaoka venció a Mio Momono y Momoka Hanazono (11:40) con un Aoki Clutch sobre Hanazono.

3. Kenoh y AMAKUSA vencieron a Brahman Shu y Brahman Kei (0:15) cuando Kei fue descalificado.

3a. Kenoh y AMAKUSA vencieron a Brahman Shu y Brahman Kei (8:28) con una Kaikoku de AMAKUSA sobre Kei.

4. Kaito Kiyomiya venció a Alan Angels (10:19) con un Tiger Suplex Hold.

5. Titus Alexander y HAYATA vencieron a Reece Alexios y Archie Cole (12:59) con un Big Ugly de Alexander sobre Alexios.

6. GHC Hardcore Title: Hikaru Sato venció a Masato Tanaka (c) (16:13) con un Capture-Style Cross Armbreaker – conquistando el título.