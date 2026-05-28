NOAH: Resultados «Monday Magic Inside Out Season Ep.2» Hikaru Sato se corona

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Desde el Shinjuku FACE de la capital japonesa, Pro Wrestling NOAH presentó una función más de la serie «Monday Magic Inside Out Season Ep.2«.

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► «Monday Magic Inside Out Season Ep.2»

Al inicio del evento se anunció que el vacante Campeonato Femenino GHC se disputará el 15 de junio entre Great Sakuya y MIRAI. Sakuya atacó a MIRAI arrojándole Green Mist.

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Kenoh y AMAKUSA dieron cuenta en una accidentada lucha contra Brahman Shu y Brahman Kei. Este fue el reencuentro de Kenoh con los Brahman Brothers en medio del caos.

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En tremenda lucha, Hikaru Sato logró imponerse a Masato Tanaka para apoderarse del Campeonato Hardcore GHC. La primera defensa del título de Hikaru Sato será una lucha a tres bandas el 15 de junio en el Korakuen Hall contra Shuji Ishikawa y Daisuke Sekimoto.

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Los resultados completos son:

NOAH «MONDAY MAGIC INSIDE OUT SEASON EP2», 25.05.2026 
Shinjuku FACE

1. Rich Port Ayala venció a Iker Navarro (6:57) con Don’t Authority.
2. 3 Way Match: Seri Yamaoka venció a Mio Momono y Momoka Hanazono (11:40) con un Aoki Clutch sobre Hanazono.
3. Kenoh y AMAKUSA vencieron a Brahman Shu y Brahman Kei (0:15) cuando Kei fue descalificado.
3a. Kenoh y AMAKUSA vencieron a Brahman Shu y Brahman Kei (8:28) con una Kaikoku de AMAKUSA sobre Kei.
4. Kaito Kiyomiya venció a Alan Angels (10:19) con un Tiger Suplex Hold.
5. Titus Alexander y HAYATA vencieron a Reece Alexios y Archie Cole (12:59) con un Big Ugly de Alexander sobre Alexios.
6. GHC Hardcore Title: Hikaru Sato venció a Masato Tanaka (c) (16:13) con un Capture-Style Cross Armbreaker – conquistando el título.

 

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