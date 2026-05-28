AEW confirma el regreso de Grand Slam México a la Arena México en agosto

AEW volverá a la Ciudad de México. Durante la transmisión más reciente de AEW Dynamite, el comentarista Carlos Cabrera confirmó que AEW Grand Slam México regresará este 2026 a la Arena México.

Aunque todavía no existe una fecha oficial confirmada, Cabrera aseguró que el evento se celebrará durante el mes de agosto, consolidando así la alianza entre AEW y el Consejo Mundial de Lucha Libre.

► El éxito de 2025 abrió la puerta al regreso de AEW

La noticia no resulta sorpresiva considerando el enorme impacto que tuvo la primera edición de Grand Slam México el año pasado.

El evento se celebró el 18 de junio de 2025 en la histórica Arena México, marcando el primer gran show televisado de AEW en territorio mexicano.

La función logró reunir cerca de 14 mil aficionados y agotó boletos en menos de 48 horas, convirtiéndose rápidamente en uno de los eventos internacionales más exitosos de la empresa. Además, el ambiente de la afición mexicana recibió elogios constantes tanto de luchadores como de medios internacionales.

► Místico, MJF y grandes estrellas protagonizaron la edición pasada

La cartelera de 2025 incluyó varios combates importantes entre talento de AEW y del CMLL.

Uno de los encuentros más comentados fue el choque entre Místico y MJF, además de la lucha titular donde Mercedes Moné conquistó el Campeonato Mundial Femenil del CMLL frente a Zeuxis.

La función también contó con nombres como Will Ospreay, Jon Moxley, Kazuchika Okada, Swerve Strickland y Máscara Dorada.